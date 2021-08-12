الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 12:57 م

جوجل تدعم Google Pay في الإمارات عبر Wear OS

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الوكيل الإخباري - مع إطلاق Galaxy Watch 4 من شركة سامسونج، سلطت شركة جوجل الضوء على بعض تجارب التطبيقات الجديدة التي تأتي مع تحديث Wear OS 3 الجديد.

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وسيطرت الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 من سامسونج على أخبار الساعات الذكية. ولكن عملاقة البحث تريدك أن تعرف أنها لم تنس الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 2.


وتأتي تحديثات Google Pay والرسائل وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى إلى الأجهزة الحالية بالإضافة إلى Wear OS 3، مما يمنح المالكين الحاليين شيئًا ينتظرونه أثناء طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

 

وتعد Google Pay من بين التطبيقات التي تم إعادة تصميمها استنادًا إلى Material You ولكن الشركة أعلنت أيضًا أنها توسع نطاق الدعم لمزيد من البلدان.


وكما هو الحال، لا تدعم Google Pay سوى عدد قليل من البلدان للدفع دون تلامس عبر Wear OS وتضيف الشركة الآن 16 دولة إضافية إلى القائمة، ويصل بذلك المجموع إلى 27 دولة.

 

وتشمل البلدان الإضافية: بلجيكا والبرازيل وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفاكيا والسويد وتايوان وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة.


وكان من الممكن في السابق استخدام Google Pay عبر الهواتف الذكية في هذه البلدان ولكن ليس من الساعات الذكية.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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