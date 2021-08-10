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الثلاثاء، 10-08-2021 01:35 م

جوجل تشكيلة جديدة من مفاتيح الأمان Titan

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن تحديثات لمجموعة مفاتيحها للأمان Titan وتبسيطها عن طريق إزالة أحد المنتجات وإحضار NFC إلى جميع مفاتيحها.

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وتقدم الشركة الآن خيارين: أحدهما يحتوي على موصل USB-A، والآخر به USB-C، وكلاهما مزود بتقنية NFC للاتصال بمعظم الأجهزة المحمولة.


ويكلف مفتاح USB-A نحو 30 دولار ويكلف مفتاح USB-C نحو 35 دولار عند طرحه للبيع في 10 أغسطس.

 

ويعتبر مفتاح USB-C المحدث أحد أكبر التغييرات في التشكيلة الجديدة للشركة، الذي أضاف دعم NFC.


ولم يكن خيار USB-C السابق من الشركة  الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع Yubico، يدعم المعيار اللاسلكي.


وأصبح الاختيار الآن بين USB-C و USB-A أمرًا سهلاً، حيث لا توجد ميزات لا يمتلكها الآخر بحيث يتعلق الأمر بالمنافذ التي يمتلكها جهاز الحاسب.


ووفقًا لوثيقة دعم الشركة، يمكن استخدام مفاتيح أمان Titan لحماية حسابك في جوجل وكذلك مع تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية التي تدعم معايير FIDO، مثل 1Password.

 

ويمكن لمفاتيح الأمان ومفاتيح الأمان الأخرى من شركات مثل Yubico أن تكون بمثابة عوامل ثانية لتأمين حسابك حتى إذا حصل المهاجم على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.


كما أنهم يقاومون التصيد الاحتيالي لأنهم لن يقوموا بمصادقة تسجيل الدخول إلى موقع ويب مزيف يحاول سرقة بياناتك.


وتعمل مفاتيح Titan أيضًا مع برنامج الحماية المتقدمة من جوجل، الذي تم تصميمه لتوفير أمان إضافي للأشخاص الذين قد تكون حساباتهم مستهدفة.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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