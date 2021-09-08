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الأربعاء، 08-09-2021 01:09 م

جوجل تصعِّب reCAPTCHA

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الوكيل الإخباري - تقدم شركة جوجل خدمة reCAPTCHA لأصحاب مواقع الإنترنت وهي خدمة تعمل على تأكيد قدوم الزيارات من طرف بشر حقيقين وليس من طرف روبوتات أو برمجيات.

وتهدف اختبارات reCAPTCHA للتفرقة بين البشر والروبوتات ولذلك يجب أن تكون اختباراتها مستحيلة الحل من طرف الروبوتات بأنواعها المختلفة.

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ويكمن السبب الرئيسي في زيادة صعوبة اختبارات reCAPTCHA من طرف جوجل في نجاح المخترقين في التغلب على الاختراق. حيث إن بعض النماذج من الروبوتات والبرمجيات قد أصبحت قادرة على تعدي الاختبار.


ولذلك فقد تم زيادة صعوبة الاختبار بنسبة محسوسة. إلا أن جوجل تحرص على جعل الاختبار في مستوى أي إنسان، وذلك مع أخذ عوامل مثل العمر، مستوى التعليم، واللغة في الحسبان. لكن لا شك أن البعض التعامل معها قد صار أصعب.

 

وفي نفس الوقت، خدمة reCAPTCHA لا تستخدم فقط في حماية المواقع من الزيارات غير المرغوبة، على الأقل بالنسبة لجوجل وحدها. حيث إن العملاقة الأمريكية تستفيد منها في تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وهذا حيث إن الصور التي يتم عرضها للمستخدمين ليتم الاختيار فيما بينها تعمل من ناحية أخرى على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.


وذلك حيث إن معظم الاختبارات تطلب من المستخدم أن يتعرف على صور لها علاقة بلافتات المرور، وأشكال مختلفة للدراجات النارية، وسيارات، وجسور، وممرات للمشاة على الطرق.

 

وبشكل عام، يساعد المستخدم نماذج جوجل للذكاء الاصطناعي على جمع وفهم المزيد من البيانات بالاعتماد على تلك الاختبارات.

 

وتستخدم هذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بسيارات جوجل ذاتية القيادة، والتي يتم تطويرها عبر شركة فرعية مملوكة لشركة ألفابت الأم، وهي شركة وايمو.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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