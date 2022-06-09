جوجل تضع اللمسات النهائية على أندرويد 13

الوكيل الإخباري - بدأت شركة جوجل بتوفير الإصدار بيتا 3 من أندرويد 13 لأجهزة بيكسل، الذي وصل إلى مرحلة استقرار المنصة. ويعني هذا الإنجاز أن أندرويد 13 قد وصل إلى واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية النهائية، والسلوكيات النهائية التي تواجه التطبيق.

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ويمثل الإعلان مؤشرًا على أن جوجل قد أنهت التحديثات الرئيسية، وأن كل ما يحدث من الآن حتى الإصدار النهائي يتعلق بوضع اللمسات النهائية.



كما وصل الإصدار الجديد من النظام التشغيلي إلى هذا الإنجاز قبل شهرين كاملين من أندرويد 12، الذي كان تحديثًا أكثر طموحًا وصل إلى مالكي الأجهزة مع وجود الكثير من الأخطاء.



وبينما تمحور أندرويد 12 حول تقديم بعض خيارات التخصيص الرئيسية الجديدة في شكل Material You، فإن أندرويد 13 هو تحديث أصغر يوسع هذه الميزات من خلال شكل سمات أيقونات التطبيق وخيارات ألوان واجهة المستخدم المحددة سابقًا.



ويأتي ذلك بعد أن أصدرت عملاقة البحث في I/O 2022 الإصدار بيتا 2 من النظام التشغيلي. وقدم التحديث ميزات جديرة بالملاحظة.



ويمكن الآن لمطوري التطبيقات والألعاب و SDK والمكتبة ومحركات الألعاب استخدام مرحلة استقرار المنصة كهدف للتخطيط لاختبار التوافق النهائي والإصدار العام لضمان أن تحديثات التوافق جاهزة قبل الإصدار النهائي.



وتحث جوجل المطورين مع الإصدار بيتا 3 على اختبار توافق التطبيقات. وبعد أن وصل أندرويد 13 الآن إلى مرحلة استقرار المنصة، يجب على مطوري التطبيقات اختبار تطبيقاتهم من أجل التوافق في الوقت المناسب للإصدار النهائي. وذلك حتى يكون لديهم الوقت لإجراء أي تحديثات مطلوبة قبل طرح النسخة المستقرة من النظام التشغيلي.



وأبرزت جوجل أيضًا بعض التغييرات التي يجب على مطوري التطبيقات مراقبتها أثناء اختبار تطبيقاتهم عبر الإصدار بيتا 3 مثل إذن وقت التشغيل للإشعارات ومعاينة الحافظة.

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