الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أوكرانيا : 100 قتيل و500 جريح بصفوف الجنود الأوكرانيين كل يوم

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 5 أشخاص

مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة - أسماء

الضمان تنظم ثلاث ورش تدريبية لموظفيها حول تأمين رعاية

حقيقة وصف طبيب أردني زوجة ثانية لمريض

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

موسكو تهدد باستهداف مراكز صنع القرار بكييف

مادبا: وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي في مدينة الأمير هاشم

الخميس، 09-06-2022 04:46 م

جوجل تضع اللمسات النهائية على أندرويد 13

2022-02-12_2-44-33


الوكيل الإخباري - بدأت شركة جوجل بتوفير الإصدار بيتا 3 من أندرويد 13 لأجهزة بيكسل، الذي وصل إلى مرحلة استقرار المنصة. ويعني هذا الإنجاز أن أندرويد 13 قد وصل إلى واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية النهائية، والسلوكيات النهائية التي تواجه التطبيق.

اضافة اعلان


ويمثل الإعلان مؤشرًا على أن جوجل قد أنهت التحديثات الرئيسية، وأن كل ما يحدث من الآن حتى الإصدار النهائي يتعلق بوضع اللمسات النهائية.


كما وصل الإصدار الجديد من النظام التشغيلي إلى هذا الإنجاز قبل شهرين كاملين من أندرويد 12، الذي كان تحديثًا أكثر طموحًا وصل إلى مالكي الأجهزة مع وجود الكثير من الأخطاء.


وبينما تمحور أندرويد 12 حول تقديم بعض خيارات التخصيص الرئيسية الجديدة في شكل Material You، فإن أندرويد 13 هو تحديث أصغر يوسع هذه الميزات من خلال شكل سمات أيقونات التطبيق وخيارات ألوان واجهة المستخدم المحددة سابقًا.


ويأتي ذلك بعد أن أصدرت عملاقة البحث في I/O 2022 الإصدار بيتا 2 من النظام التشغيلي. وقدم التحديث ميزات جديرة بالملاحظة.


ويمكن الآن لمطوري التطبيقات والألعاب و SDK والمكتبة ومحركات الألعاب استخدام مرحلة استقرار المنصة كهدف للتخطيط لاختبار التوافق النهائي والإصدار العام لضمان أن تحديثات التوافق جاهزة قبل الإصدار النهائي.


وتحث جوجل المطورين مع الإصدار بيتا 3 على اختبار توافق التطبيقات. وبعد أن وصل أندرويد 13 الآن إلى مرحلة استقرار المنصة، يجب على مطوري التطبيقات اختبار تطبيقاتهم من أجل التوافق في الوقت المناسب للإصدار النهائي. وذلك حتى يكون لديهم الوقت لإجراء أي تحديثات مطلوبة قبل طرح النسخة المستقرة من النظام التشغيلي.


وأبرزت جوجل أيضًا بعض التغييرات التي يجب على مطوري التطبيقات مراقبتها أثناء اختبار تطبيقاتهم عبر الإصدار بيتا 3 مثل إذن وقت التشغيل للإشعارات ومعاينة الحافظة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-keep-track-of-your-stuff-with-bluetooth-trackers

لأول مرة.. استخدام إشارات البلوتوث لتعقب الهواتف الذكية

لسنوات-طويلة-جدا-مارك-زوكربيرغ-رئيسا-لـميتا

مارك زوكربيرغ سيبقى لسنوات طويلة جدا رئيساً لـ ميتا

1048401407_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_875bf02e39c105dec8a439e8121e7f34

يوتيوب يطرح ميزة جديدة لزيادة المشاهدات

1631925671

أخبار سيئة من آبل لأصحاب أجهزة آيفون الشهيرة

LYNXMPEI57060_L-1

تينسنت تطلق لعبة Honor of Kings عالميا

snapchat-speed-blur

تيك توك تنافس ميزة سناب شات وآبل

أخبار متعلقة
gboard-2-585x332

جوجل تجلب ميزات جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard

هاتف-جوجل-القابل-للطي-قد-تأخر-مرة-أخرى

هاتف جوجل القابل للطي قد تأخر مرة أخرى

شركة-جوجل-1

جوجل تضيف 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد في السعودية

62874a7a423604317c516aa7

تطبيقات أندرويد تسرق كلمات مرورك سرا - احذفها الآن!

google-translate-new-languge-1024x576

ترجمة جوجل تدعم 24 لغة جديدة وتحقق إنجازا جديدا

iStock-1307397540

كيف يمكنك تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟