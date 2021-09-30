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الخميس، 30-09-2021 01:13 م

جوجل تضيف أدوات بحث جديدة مصممة للتسوق من المنزل

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن أدوات بحث جديدة للتسوق، مع ميزات تستخدم Google Lens للعثور على منتجات للشراء من الصور عبر الإنترنت ومصطلحات بحث أوسع لمساعدتك في تصفح الملابس والقدرة على التحقق من المخزون في المتجر من المنزل.

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وتدعي أن الأدوات الجديدة تساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بطريقة أكثر وضوحًا. ويأتي ذلك بعد أن سمحت الشركة لجميع الشركات بإنشاء قوائم عبر Google Shopping مجانًا العام الماضي. وتريد الآن إجراء المزيد من التسوق عبر النوافذ مباشرة من بحثها.


وكانت Google Lens موجودة منذ عام 2017، لتحل محل Google Goggles التي جاءت قبلها، مع القدرة على استخدام كاميرا الهاتف الذكي لإجراء عمليات البحث المرئية بناءً على تحديد الكائنات الموجودة في العالم الحقيقي.

 

وسمحت عمليات البحث عن الصور هذه للمستخدمين بمعرفة المزيد حول الأشياء من حولهم، وحتى العثور على نفس العنصر أو عنصر مشابه لشرائه دون البحث عن ملصق أو رمز شريطي لمسحه ضوئيًا.


وتريد الشركة الآن أن تجعل من الممكن التسوق لأي منتج تراه في صورة أو مقطع فيديو على الويب دون أي شيء أكثر من الصورة نفسها.


ويحصل مستخدمو iOS قريبًا على زر مخصص جديد في تطبيق جوجل، مما يسمح ببحث Google Lens عن أي صورة عبر الصفحة لإحضار قوائم Google Shopping للشراء من خلال مطابقة مرئية. وتتوفر الميزة أيضًا عبر متصفح جوجل كروم لأجهزة الحاسب.


ولم تحدد الشركة تواريخ معينة لإطلاق هذه الميزة عبر iOS أو سطح المكتب، مشيرة إلى أنها تأمل في طرحها بحلول نهاية العام.

 

ولم يكن هناك أي ذكر أولي الا إذا كانت هذه الميزة قد تأتي إلى أندرويد. ولكن أوضحت الشركة أنها تخطط لتوسيع هذه الوظيفة إلى أندرويد في وقت لاحق، بعد إصدارات iOS وسطح المكتب.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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