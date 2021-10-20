الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

طبيب أردني يحذر من متحور جديد لكورونا اسرع انتشارا من دلتا

اختتام دورتين تدريبيتين في بترا

الزراعة النيابية تناقش الواقع المائي في الأردن

البنك المركزي : ارتفاع قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 0.9%

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي لا يتطلب العودة الى الاغلاقات او إلغاء التعليم الوجاهي

الوهادنة يدعو لتشديد إجراءات الدخول للمناطق المغلقة

افتتاح الحديقة النباتية في مديرية الأمن العام

وزير المياه: مشروع ناقل مياه البحرين 'انتهى'

شركة توزيع الكهرباء تُعلن عن خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

الأربعاء، 20-10-2021 02:17 م

جوجل تضيف تكاملاً جديدًا مع سناب شات

اسامي-قروبات-بنات-سناب-شات-799x449


الوكيل الإخباري - كجزء من عرض منتجاتها الأخير، قامت شركة جوجل بمعاينة وظيفة Quick Tap to Snap القادمة لأجهزة بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، التي تمكن المستخدمين من التقاط صورة أو مقطع فيديو في سناب شات مباشرة من شاشة القفل.

اضافة اعلان

وباستخدام وظيفة النقر المزدوج في الجزء الخلفي من هاتف بيكسل، تتمكن بعد ذلك من الوصول مباشرة إلى كاميرا سناب شات، إذا كان التطبيق مثبتًا لديك.

وقالت شركة سناب: نجعل كاميرا سناب شات لأول مرة قابلة للوصول مباشرة من شاشة قفل الهاتف.

ومن خلال النقر على الجزء الخلفي من هاتفك، يمكنك إنشاء لقطات واستخدام العدسات مباشرةً من شاشة القفل دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك.


وبمجرد أن تصبح اللقطة جاهزة للمشاركة، سجل الدخول إلى هاتفك لإلغاء قفل تجربة التطبيق الكاملة مباشرةً.


ولا يزال يتعين عليك تسجيل الدخول إلى جهازك لإرسال اللقطات. ولكن لا يزال هذا إقرارًا مهمًا إلى حد ما بقيمة سناب، حيث يتم تضمين الوظيفة في الهاتف مباشرة، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء المحتوى.


ويبدو أن جوجل تتطلع إلى استخدام مصداقية سناب شات لبيع المزيد من هواتف بيكسل. ولكن في كلتا الحالتين، تعد شراكة أخرى قيّمة لشركة سناب، حيث تقوم الشركة أيضًا بتشكيل روابط قوية مع آبل بشأن أحدث أدوات وعمليات الواقع المعزز.

 

وقالت سناب: نحن نتعاون أيضًا مع جوجل لإطلاق عدسات الواقع المعزز الحصرية، بالإضافة إلى دعم بعض ميزات بيكسل، مثل Ultra Wide Angle والترجمة المباشرة داخل كاميرا سناب شات والدردشة عبر بيكسل 6 وبيكسل 6 برو. يمكنك التقاط اللقطات بزاوية واسعة والتحدث أيضًا إلى أصدقائك بأكثر من 10 لغات وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3b524dcb-7bea-46d6-92ac-ca47e2f396a4--9WSZ5

إنستغرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

8166bccb7b

خطوات حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد

20190530015206526

خطوات مشاركة موقعك الجغرافي عبر خرائط جوجل

Microsoft

مايكروسوفت لديها أكثر من 100 لعبة تعمل باللمس

00xBy0JjVybodfIwWxeGCkZ-1..1628697239

خيارات تخصيص شريط المهام في ويندوز 11

alalam_635233427993492923_25f_4x3

روسيا تلاحق جوجل بالعقوبات

أخبار متعلقة
alalam_635233427993492923_25f_4x3

روسيا تلاحق جوجل بالعقوبات

مميزات_متصفح_كروم

جوجل كروم يحاول إحياء RSS

62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400

جوجل تمنع استثمار المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ

اندرويد-12-2

موعد اطلاق أندرويد 12 على بعد أسابيع قليلة

apple-music-now-playing-iphone

جوجل تتراجع عن تقديم الخدمات المصرفية

img_5e683a1dbf423

محرك بحث جوجل يركز على السياق