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الخميس، 18-11-2021 02:55 م

جوجل تطرح تحديثًا لأجهزة بيكسل 6 وبيكسل 6 برو

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لأجهزة بيكسل 6 وبيكسل 6 برو يعالج مشكلات الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، وبينما لا نزال على بعد أسابيع قليلة من شهر ديسمبر، أصدرت الشركة تحديثًا مفاجئًا في منتصف شهر نوفمبر لكلا الهاتفين.

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وتم تأكيد تفاصيل التحديث عبر صفحة دعم جوجل، التي تشير إلى أن التصحيح يتضمن إصلاحات لأخطاء طفيفة وبعض التحسينات في أداء مستشعر بصمات الأصابع لهاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، دون توفير أي تفاصيل حول كيفية تحسين المستشعر.


وغالبًا ما يكون قارئ بصمات الأصابع في بيكسل 6 وبيكسل 6 برو صعب الاستخدام أو بطيئًا في التعرف على بصمتك.

 

وردت الشركة بالقول إن خوارزميات الأمان المحسّنة للماسح قد تؤدي إلى بطء الأداء أو عدم موثوقيته. ولم تشر جوجل مطلقًا إلى ما إذا كان أداء الماسح الضوئي له علاقة بمشكلات في برنامج الجهاز أو عتاده.


وقد أشارت استجابتها الأولية إلى أن الماسح الضوئي كان من المفترض أن يكون بطيئًا حتى تعمل ميزات الأمان الخاصة به بشكل صحيح.


ولكن بعد أن أصدرت الشركة الآن تحديثًا، فقد تكون المشكلة متعلقة بالبرمجيات. وبشكل عام، فإن نتائج التحديث مختلطة.


ويبدو أنه يقدم بعض التحسينات. ولكن لا يزال لا يضاهي الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع من الشركات الأخرى.

 

وبينما يقول البعض أن التحديث أصلح المشكلة، يقول البعض الآخر إن الاختلاف موجود. ولكن قليلاً فقط. وليس من الواضح ما إذا كان تحديث ماسح بصمات الأصابع قد يكون الأخير من نوعه أو إذا كان لدى الشركة تحديث آخر مخطط له في المستقبل.


كما قد تكون المشكلة متعلقة بأن جوجل قررت استخدام ماسح ضوئي أسفل الشاشة بدلاً من الموجات فوق الصوتية.


وتقول عملاقة البحث إنها بدأت بطرح التحديث SD1A.210817.037، ويستمر الطرح خلال الأسبوع المقبل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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