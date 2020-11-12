جوجل تطلب مساعدتك فى تدريب الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري _ تواصل شركة جوجل في تحديث ميزاتها باستمرار حيث انها اطلقت تحديثا لتطبيق صور جوجل بخيار جديد يتيح للمستخدمين إخبار عملاق البحث بمحتويات صورهم.

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ويمكن لجوجل تحسين خوارزميات التعرف على الكائنات، من خلال تصنيف هذه الصور، والتي تجعل الصور أكثر فائدة، فإنها دورة فعالة من تطوير الذكاء الاصطناعي يتم نشرها من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، التي لديها الكثير من البيانات والكثير من المستخدمين.



وتظهر هذه الميزة في أحدث إصدار من صور جوجل، ويمكنك تفعيلها من خلال الضغط على زر البحث في قائمة التطبيق، والتمرير لأسفل، وسترى خيار "المساعدة في تحسين صور جوجل.



قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير مساهماتك على حسابك، لكن إدخالاتك ستساعد في تحسين الميزات الحالية وبناء ميزات جديدة.



المصدر : اليوم السابع

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