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الأحد، 06-11-2022 03:35 م

جوجل تطلق تطبيقاً يتيح تشغيل ألعاب الأجهزة المحمولة على الكمبيوتر الشخصي

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الوكيل الإخباري-أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل الأمريكية النسخة التجريبية من تطبيق جوجل بلاي جيمز في الولايات المتحدة الذي تتيح للمستخدم  الذي يمتلك حسابا على خدمة الألعاب "جوجل بلاي" وجهاز كمبيوتر شخصي بأقل مساحة تخزين، تنزيل التطبيق  لكي يتمكن من تشغيل الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد على جهاز الكمبيوتر الشخضي وممارسة اللعبة باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.

وأشار موقع سي نت  المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم طرح النسخة التجريبية من تطبيق جوجل بلاي جيمز في البداية في أستراليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ثم الولايات المتحدة والمكسيك  وكندا والبرازيل وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وماليزيا.  ويمكن تشغيل أكثر من 40 لعبة من ألعاب نظام التشغيل أندرويد  باستخدام هذه النسخة التجريبية ومنها لعبة "كوكي رن: المملكة، وأساطير المحمول: بانج بانج وحرب جاردنسكيبس وسامونرز.
وقالت جوجل إنها تعتزم إضافة المزيد من الألعاب إلى النسخة الأساسية من التطبيق عند طرحها.

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ويحتاج تشغيل تطبيق جوجل بلاي جيمز  على جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ومساحة تخزين قدرها 10 جيجابايت على القرص الصلب وذاكرة مؤقتة سعة 8 جيجابايت وبطاقة رسوم  إنتل يو.إتش.دي جرافيكس 630 جي.بي.يو أو أي بطاقة مماثلة.


وإلى جانب إتاحة تشغيل الألعاب على الكمبيوتر الشخصي، يتيح تطبيق جوجل بلاي جيمز  للمستخدمين الاحتفاظ بالتقدم الذي يحققونه في اللعبة عبر الأجهزة المختلفة من خلال استخدام  حساب جوجلا بلاي. كما يمكن استخدام نظام جوجل بلاي بوينتس بين الأجهزة المختلفة.

 

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