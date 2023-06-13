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الثلاثاء، 13-06-2023 02:19 م

جوجل تطلق خدمة مذهلة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

ةتتةتة


الوكيل الإخباري - شاركت منصة غوغل متابعيها بالوطن العربي مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستفادة من تطبيق الصور الشهير "photos".

1- ميزة "ضربة حظ" أو "I’m feeling lucky" التي تظهر مع الضغط على أيقونة تطبيق صور Google لمدة بسيطة، وتختار هذه الميزة بشكل عشوائي موضوعاً معيّناً مثل "حفل عيد ميلاد" وتستخرج مجموعة من الصور المتواجدة في الألبومات المتعلقة بهذه المناسبة.

2- تحديد وجوه الأشخاص المتواجدين بالصور الشخصية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وبمجرد الضغط على وجه شخص معين، يظهر التطبيق جميع الصور المتعلقة بهذا الشخص.

3- ولتكون مشاركة الصور أمراً سهلاً مع الأشخاص، يمكن تفعيل مشاركة الصور مع الشخص المفضل (من اختيار المستخدم) لترسل صور معينة بهذا الشخص (باستخدام الخطوة الثانية) بطريقة تلقائية ومباشرة.

4- أما الخطوة الأخيرة، وهي أشبه بالنصيحة، تكمن بعدم تجاهل عمل نسخة احتياطية للصور على Google Drive للاستفادة من مساحة التخزين على الهاتف، وحفظ الصور بمكان آمن.

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