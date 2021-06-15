جوجل تطور شاحن لاسلكي جديد

الوكيل الإخباري - من الأمثلة على الشاحن اللاسلكي الآخر الذي يستخدم المراوح شاحن Warp من OnePlus، الذي يصل إلى 50 واط، ولكن سامسونج لديها مراوح في شواحن منخفضة تصل إلى 10 واط.

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ولا يوجد حتى الآن أي أدلة على خرج الطاقة من Pixel Stand القادم. ومع ذلك، يبدو أن التطبيق يعد حسابات للمراوح، ويحدد عدد المراوح التي يجب تشغيلها ومدى السرعة.



وظهرت إمكانية استخدام حسابات المراوح لتسريع المراوح أو إبطائها أو إيقافها بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.

على سبيل المثال، إذا قلت Hey Google، فإن المراوح تهدأ قليلاً لفهم الأمر الصوتي بشكل أفضل. وينطبق الشيء نفسه على معظم التطبيقات التي تستخدم الميكروفون.



وتصبح المراوح أكثر هدوءًا إذا كنت تستخدم تطبيق Google Recorder أثناء شحن هاتفك وتسجيل محادثة في وقت واحد.



ويبدو أن هذا الحساب الهادئ الإضافي يتم استخدامه تلقائيًا عند ضبط جهاز Pixel على وضع وقت النوم لمنع الضوضاء من إزعاجك أثناء النوم.



علاوة على ذلك، يبدو أنه يمكنك تبديل إعداد الشاحن يدويًا بين تلقائي وهادئ وتعزيز الطاقة.



وفي وضع تعزيز الطاقة، تدور مراوح Pixel Stand الجديدة بشكل أسرع. ومن المرجح أن تعوض عن معدل شحن أسرع من المعتاد.



ويشير تضمين المراوح والشحن السريع في هذا الجيل الثاني من Pixel Stand إلى أن سلسلة Pixel 6 قادرة على شحن Qi بشكل أسرع من السنوات السابقة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

