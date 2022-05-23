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الإثنين، 23-05-2022 12:11 م

جوجل تطور نظارة للترجمة الفورية .. باستخدام الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل خلال مؤتمر "مطوري جوجل آي/أو" عن نموذج اختباري لنظارة تستطيع عرض  الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر.

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كما أشارت الشركة التي ظهرت إلى الوجود كمحرك بحث على الإنترنت قبل سنوات، إنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

 

وبحسب جوجل فإن مجرد صورة لأي طعام سيكون كافياً لمعرفة كل المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.


وفي إطار رؤيتها طويلة المدى تطور جوجل نظارات ذكية تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي في مدى رؤية المستخدم. وأطلقت جوجل على هذه التقنية "الترجمة الفورية النصية".


ولم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها. في الوقت نفسه فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلاً.

 

DW

 

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