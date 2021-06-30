جوجل تعزز عملية التحقق من مطوري أندرويد

الوكيل الإخباري - تعتبر التغييرات كبيرة مقارنة بسياسات حساب مطور برامج جوجل الحالية التي لا تتطلب سوى عمليات اشتراك جديدة لتقديم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف.

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وتقول الشركة إن التفاصيل مثل العنوان الفعلي لن تظهر للجمهور، وتكون مخصصة لمساعدتها في تأكيد هويتك والتواصل معك فقط.



وتقدم جوجل المتطلبات الجديدة على مراحل. ويكون لدى مالكي الحسابات اعتبارًا من اليوم خيار تعيين نوع حسابهم على أنه شخصي أو تجاري والتحقق من تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.



ويطلب في شهر أغسطس من جميع المشتركين الجدد اتباع هذه الخطوات نفسها عند إنشاء حساباتهم. واستخدام التحقق من خطوتين.

علاوة على ذلك يتم تنفيذ التغييرات بالكامل لجميع الحسابات الحالية في وقت لاحق من هذا العام.



وتأتي التغييرات وسط حملة أوسع على التطبيقات المخادعة عبر متجر جوجل بلاي، وتمنع هذه الحملة المطورين من استخدام تكتيكات محددة لتحفيز عمليات التثبيت.



ولن تتمكن قوائم التطبيقات بعد الآن من استخدام ميزات لافتة للنظر مثل الأحرف الكبيرة أو الرموز التعبيرية في عناوينها، أو تضمين عبارات مثل تنزيل الآن.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







