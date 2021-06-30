الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 11:46 ص

جوجل تعزز عملية التحقق من مطوري أندرويد

62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400


الوكيل الإخباري - تعتبر التغييرات كبيرة مقارنة بسياسات حساب مطور برامج جوجل الحالية التي لا تتطلب سوى عمليات اشتراك جديدة لتقديم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف.

اضافة اعلان

 

وتقول الشركة إن التفاصيل مثل العنوان الفعلي لن تظهر للجمهور، وتكون مخصصة لمساعدتها في تأكيد هويتك والتواصل معك فقط.


وتقدم جوجل المتطلبات الجديدة على مراحل. ويكون لدى مالكي الحسابات اعتبارًا من اليوم خيار تعيين نوع حسابهم على أنه شخصي أو تجاري والتحقق من تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.


ويطلب في شهر أغسطس من جميع المشتركين الجدد اتباع هذه الخطوات نفسها عند إنشاء حساباتهم. واستخدام التحقق من خطوتين.

 

علاوة على ذلك يتم تنفيذ التغييرات بالكامل لجميع الحسابات الحالية في وقت لاحق من هذا العام.


وتأتي التغييرات وسط حملة أوسع على التطبيقات المخادعة عبر متجر جوجل بلاي، وتمنع هذه الحملة المطورين من استخدام تكتيكات محددة لتحفيز عمليات التثبيت.


ولن تتمكن قوائم التطبيقات بعد الآن من استخدام ميزات لافتة للنظر مثل الأحرف الكبيرة أو الرموز التعبيرية في عناوينها، أو تضمين عبارات مثل تنزيل الآن.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Telegram

تيليجرام تضيف مكالمات الفيديو الجماعية

3b0fde57918d12e319d104ab5e2d6dc8

خطورة تفريغ وشحن الهاتف الذكي بالكامل

f299099f-b639-4185-9359-3a4ca40db25d_16x9_1200x676

انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب

96b3eb65-6b70-45d2-8ab3-9267d410b168_16x9_1200x676

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

snapchat_3

تحديث سناب شات الجديد يصلح مشكلة التعطل

444555-p31fx2naaak6ms0qye29xe7t6l5dootkmzy9ep3ams

جوجل تطلق أداة بحث جديدة للمساعدة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي

أخبار متعلقة
unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

5f651dae323fc4001e0d73f0

تعرف على ابرز الطرق لنقل الصور من Google Photos إلى iCloud

b34f09bd-9cd4-479a-bb32-07ac0067a737

طريقة جديدة لتثبيت جوجل كاميرا على هاتفك