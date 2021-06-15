جوجل تعزز منتجاتها السحابية

الوكيل الإخباري - وجد الفريق أن Tables قد تم تبنيها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بخلاف هذه، كما هو مأمول، وفي المتوسط، يستخدم العملاء Tables في أقسام تضم بين 30 و 40 شخصًا، كما وجدوا.

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وكان معظم العملاء يتخلون عن المزيد من العمليات اليدوية لاستخدام Tables بدلاً من ذلك، وليس من خدمة منافسة.



كما كان العامل الآخر الذي دفع إلى اعتماد Tables هو مدى سرعة الإنتاجية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى قدرتها على التكامل مع مستودعات البيانات الحالية والخدمات الأخرى.



وتدعم أداة Tables حاليًا Office 365 و Microsoft Access و Google Sheets و Slack و Salesforce و Box و Dropbox، على سبيل المثال.



وخلال الإصدار التجريبي، يمكن للفرد استخدام Tables مجانًا، مع دعم يصل إلى 100 جدول و 1000 صف.



وكان من المفترض أن تكلف الخطة المدفوعة 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا. مع دعم يصل إلى 1000 جدول و 10000 صف.



وتضمنت هذه الخطة أيضًا دعمًا لمرفقات أكبر، والمزيد من الإجراءات والمحفوظات المتقدمة، والمشاركة، والنماذج، والأتمتة، وطرق العرض.



ومع وصول Tables إلى Google Cloud، يتم دمجها مع منصة إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية AppSheet.



وسيتمكن المستخدمون الذين يريدون ميزات إضافية من الترقية إلى خطة متميزة. كما يتم تقديمها كمنتج مستقل لمن يريد هذه التجربة، وتعزز جوجل Workspace لعرض Tables أمام المزيد من المستخدمين أيضًا.



ويستفيد المشروع من الاهتمام المتزايد بمنصات قواعد البيانات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. والتي تعمل بجداول البيانات مثل AirTable، على سبيل المثال.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

