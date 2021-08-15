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الأحد، 15-08-2021 01:52 م

جوجل تعلن تخليها عن هاتف أندرويد الرائد الصغير

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الوكيل الإخباري - عرضت شركة جوجل في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة بيكسل 6 القادمة التي تكشف عن التصميم النهائي وبعض المعلومات الفنية.

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وبالرغم من أننا لا نعرف الكثير عن الكاميرا الجديد، أو مجموعة شرائح Tensor الجديدة التي تم تطويرها بالاشتراك مع سامسونج ولكن لدينا تصور للتصميم الجديد من كل زاوية.


ويبدو أن هاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو من أكثر التحديثات جوهرية على مجموعة هواتف بيكسل من جوجل منذ أن تم إطلاق النماذج الأولى من مصانع إتش تي سي في عام 2016. ولكن هناك تفصيل واحد واضح يتمثل في إلغاء خيار هاتف بيكسل الصغير.

 

وباعت جوجل منذ إطلاق هواتف بيكسل الأصلية في عام 2016 (ويمكن القول قبل ذلك، مع Nexus 5X و Nexus 6P) إلى العام الماضي هاتفين رئيسيين: بيكسل عادي وبيكسل إكس إل Pixel XL.


وكانت هناك دائمًا بعض الاختلافات إلى جانب حجم الشاشة، مثل البطاريات الأصغر في أجهزة بيكسل العادية ولكن كانت تتضمن عتاد متطابق إلى حد كبير.


وفي حال كنت تريد هاتف بيكسل، فلن تفقد أي ميزات مهمة من خلال استخدام الخيار الأصغر.


وكانت جوجل واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية المهتمة ببيع الهواتف الصغيرة.

 

وقد تغير تعريف الهاتف الصغير بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية. إذ أتاحت الشاشات من الحافة إلى الحافة توفير شاشات أكبر في إطارات أصغر. ولكن أي شيء بشاشة أقل من 6 إنشًا قطريًا يعد هاتفًا صغيرًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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