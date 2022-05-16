الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 11:05 ص

جوجل تعلن عن أداة الرؤية الغامرة للخرائط

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الوكيل الإخباري - أعلنت عملاقة البحث عن ميزة الرؤية الغامرة في مؤتمر مطوري جوجل السنوي I/O 2022. وقالت دانيال: تم إطلاق خرائط جوجل لأول مرة لمساعدة الأشخاص في التنقل إلى وجهاتهم. وجرى تطويرها منذ ذلك الحين لتصبح أكثر من ذلك بكثير، حيث أصبحت رفيقًا مفيدًا عندما تحتاج إلى العثور على المطعم المثالي أو الحصول على معلومات حول شركة محلية.

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وأضافت: نقدم اليوم طريقة جديدة للاستكشاف باستخدام الخرائط. أصبح ذلك ممكنًا بفضل التقدم في الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. تسمح هذه التقنيات لنا بدمج المليارات من صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية معًا لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم.


ويمكن لمستخدمين جوجل استكشاف المدن من الأعلى، قبل النقر على شوارع أو مبانٍ معينة وصولًا إلى مستوى الشارع.


ويراكب التطبيق أيضًا المعلومات المفيدة في الأعلى. وهناك خيار من أجل تغيير الوقت لمعرفة كيف تبدو المنطقة في أوقات مختلفة من اليوم وفي ظروف الطقس المختلفة.


ومع الانتقال إلى مستوى الشارع، فإن بإمكانك استكشاف المطاعم القريبة والاطلاع على معلومات مفيدة، مثل الازدحام المباشر وحركة المرور القريبة. كما يمكنك حتى أن تنظر بداخلها لتتعرف بسرعة على أجواء المكان قبل أن تحجز.


ويبدأ عرض المناظر الغامرة في لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو في وقت لاحق من هذا العام. مع المزيد من المدن قريبًا.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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