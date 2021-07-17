جوجل تعيد تصميم رموزها التعبيرية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن تعديل 992 من تصميمات الرموز التعبيرية لجعلها أكثر عالمية ويمكن الوصول إليها.

اضافة اعلان

ليس من غير المعتاد أن تعيد الشركات تصميم الرموز التعبيرية الخاصة بها، إما لتصحيح الأخطاء أو عكس الافتراضات الثقافية المتغيرة حول كيفية استخدامها.



وفي العام الماضي، أجرت شركة آبل تعديلًا مشابهًا للرموز التعبيرية للقناع الخاص بها لإظهار وجه مبتسم أسفل القناع. كما قامت بتغيير رمز تعبيري للحقن لجعلها أكثر ملاءمة كرمز للقاحات.



وفي عام 2019، قامت بتحديث رمز تعبيري عن العداد بعد أن أشار الناس إلى مشاكل في تصميمه القديم. كما أعادت جوجل تصميم الرمز التعبيري للبرغر ردًا على الاحتجاج في عام 2017.

ويشار إلى أن اليوم العالمي للرموز التعبيرية هذا العام يحل اليوم، 17 يوليو.

وظهر سابقًا الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية لمجموعة الرموز التعبيرية الجديدة لهذا العام.



وأعلنت شركة فيسبوك عن مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة مع الصوت لخدمة ماسنجر الخاصة بها، كما وضعت مايكروسوفت بصمتها عبر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد عبر ويندوز وأوفيس ومايكروسوفت تيمز.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

