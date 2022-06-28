جوجل تغلق تطبيق Hangouts في نوفمبر

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أن الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون Hangouts عبر الأجهزة المحمولة يحصلون على رسالة داخل التطبيق تطلب منهم الانتقال إلى Chat في جيميل أو تطبيق Chat.

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وبعد انتهاء نقلها لمستخدمي Workspace في شهر فبراير، بدأت الشركة عملية نقل المستخدمين الشخصيين والمجانيين إلى Chat.



وتقول جوجل إن الرسالة الجديدة تساعد المستخدمين المتبقين على الانتقال إلى Chat حيث تعمل الشركة على إغلاق Hangouts رسميًا في شهر نوفمبر.



ويطلب من الأشخاص الذين يستخدمون إضافة Hangouts لمتصفح جوجل كروم الانتقال إلى نسخة الويب من Chat أو تثبيت تطبيق Chat.



وتجري في شهر يوليو ترقية الأشخاص الذين يستخدمون Hangouts ضمن نسخة الويب من جيميل إلى Chat في جيميل.



وبالرغم من أن جوجل تشجع الجميع على التبديل إلى Chat. ولكن نسخة الويب من Hangouts تظل متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.



ويرى المستخدمون إشعارًا داخل المنتج قبل شهر على الأقل من بدء نسخة الويب من Hangouts بإعادة التوجيه إلى نسخة الويب من Chat.



وتنتقل المحادثات تلقائيًا من Hangouts إلى Chat بالنسبة لمعظم الأشخاص. ولكن الشركة تشجع المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بياناتهم على استخدام Google Takeout لتنزيل بياناتهم قبل أن يصبح Hangouts غير متاح.



وقال رافي كانيغانتي، مدير المنتج في Google Chat: تقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace. ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل Chat.

وترى على مدار الأشهر القادمة المزيد من الميزات مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة. ونظرًا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانًا قويًا للإنشاء والتعاون.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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