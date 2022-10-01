جوجل تغلق خدمة الألعاب السحابية ستاديا بعد 3 سنوات من إطلاقها

الوكيل الإخباري - تخطط شركة غوغل لإغلاق خدمتها للألعاب السحابية "ستاديا" بعد 3 أعوام من إطلاقها، لأنها لم تحقق الهدف المرجو منها ولم تجذب المستخدمين بالطريقة التي توقعتها غوغل.



وقال المدير العام للخدمة، فيل هاريسون، إن غوغل تخطط لرد الأموال للعملاء عن "جميع مشتريات أجهزة ستاديا عبر متاجر غوغل، ومشتريات محتوى الألعاب والإضافات من خلال متجر ستاديا."



وحسب موقع "زد نت" الإلكتروني، فمن المتوقع سداد غالبية المبالغ المستردة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2023، وسيتمكن اللاعبون من الوصول إلى مكتبة ألعابهم واللعب حتى 18 يناير (كانون الثاني).



"نتفليكس" الألعاب

أطلقت شركة غوغل خدمة "ستاديا" في 2019، وكانت الخدمة تعتمد على البنية التحتية ليوتيوب، حيث تتيح للمستخدمين بث الألعاب وتشغيلها عبر الهواتف الذكية ومتصفحات الويب وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون المتصلة بالإنترنت عبر جهاز البث "كروم كاست"، دون حاجة لشراء جهاز أو تثبيت برامج أو تحميل الألعاب نفسها.



وبدأ التراجع في فبراير (شباط) 2021، حيث أعلنت غوغل التوقف عن تطوير ألعاب حصرية للخدمة، وبررت ذلك بأن تطوير أفضل الألعاب من الألف إلى الياء يحتاج سنوات عدة واستثمارات كبرى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تطوير هذه الألعاب.



وفي السياق ذاته، اضطرت بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الألعاب أيضاً، فقالت فيس بوك في الشهر الماضي إنها ستغلق تطبيق الألعاب المستقل هذا الخريف.



ورغم إغلاق الخدمة، قال هاريسون إن غوغل "ملتزمة بقوة بالألعاب"، مشيراً إلى استخدام الشركة بعض تقنيات "ستاديا" في منتجات وخدمات أخرى.

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