جوجل تكشف عن أكثر الموضوعات بحثا بالعالم في 2020

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2020 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بفيروس كورونا، كما اتخذت الانتخابات الأمريكية جانبا كبيرا من الاهتمام ، وابرز هذه الكلمات :



فيروس كورونا

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نتائج الانتخابات



كوبي براينت



برنامج زووم



IPL "الدوري الممتاز الهندي"



الهند و نيوزيلاندا



تحديث بشأن فيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا

جو بايدن



جوجل كلاس روم



كورونا



نتائج الانتخابات



إيران



بيروت



فيروس هانتا



فحوصات التحفيز



البطالة





