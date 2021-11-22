الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الإعلام البحريني: مواقف الأردن راسخة في وجدان الشعب البحريني

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكريا فرنسياً

ضبط تاجري مخدرات في عمان

لجنة الاوبئة توضح حول ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

تعميم من وزارة التربية والتعليم

ورشة تعريفية ببرنامج الصحة العالمية لتقوية الرقابة على الدواء

البلقاء التطبيقية تتسلم الدفعة الأولى لهيكلة التعليم التقني

وزير الصناعة: العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وهنغاريا

ديوان المحاسبة يسعى إلى المساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة

ندوة حول الثقافة المالية في جامعة آل البيت

الإثنين، 22-11-2021 04:03 م

جوجل تنفق مليار دولار أسترالي على مدى خمس سنوات

فات


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أنها تخطط لإنشاء مختبر Google Research Australia جديد في سيدني كجزء من استثمار بقيمة مليار دولار أسترالي (729 مليون دولار) في أستراليا، بعد أشهر فقط من تهديدها بسحب خدماتها من البلاد استجابة للوائح الحكومية الأكثر صرامة.

اضافة اعلان

واكتسبت كل من سان فرانسيسكو ولندن ومونتريال وباريس ونيويورك سمعة طيبة لكونها بؤر أبحاث الذكاء الاصطناعي على مر السنين. بينما سيدني وملبورن، أكبر مدينتين في أستراليا، ليست كذلك. ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير.

ويبحث المختبر في كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمومية. وقد رحب باحثو الذكاء الاصطناعي في أستراليا بهذه الخطوة. وقالوا إن هناك فرصًا محدودة لمعلمي الذكاء الاصطناعي في البلاد على مر السنين.

وكان من المفترض أن تكون جوجل قد أطلقت Google Research Australia منذ سنوات، إذ هناك العديد من الشخصيات البارزة المعروفة في هذا المجال من أستراليا.


واضطر عدد كبير من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مغادرة أستراليا للحصول على الفرص. ولم يتم استغلال أولئك الذين بقوا بشكل كافٍ، بما في ذلك أولئك في Google Sydney.


وتعمل عملاقة البحث في عدد قليل من المشاريع في سيدني. ولكن نطاق بحثها كان محدودًا نسبيًا مقارنة بأمثال ماونتن فيو، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، وفي لندن وزيورخ وطوكيو.


ولم يكن لدى أي من شركات التكنولوجيا الكبرى مختبرات في أستراليا حتى وقت قريب جدًا. وافتتحت أمازون مختبرًا في أديلايد.

 

في حين أنشأت أوراكل و IBM مختبرات الذكاء الاصطناعي في ملبورن. ولدى أمثال فيسبوك وتويتر مكاتب في أستراليا. ولكن ليس لديهم فرق كبيرة من باحثي الذكاء الاصطناعي هناك.

وكلما زاد نمو النظام البيئي للبحوث الصناعية في أستراليا، زاد عدد الشركات الأخرى التي تفكر في فتح مكاتب لها.

وشهدت أقسام الجامعة نموًا قويًا على مدار العقد الماضي مع ارتفاع معدلات الالتحاق بعلوم الحاسب. وتعني زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس وجود المزيد من باحثي ما بعد الدكتوراة والمزيد من طلاب الدكتوراه. ولكن هذا عدد صغير نسبيًا من الوظائف الدائمة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
call-blocker-apps

أفضل تطبيقات حظر المكالمات والرسائل المزعجة

istock-920525006

استخدام تيك توك تجاوز إنستاجرام بين الأطفال

ezgif.com-gif-maker-2021-11-21T155259.626

أمازون ومايكروسوفت وجوجل تريد العمل مع الجيش الأمريكي

GettyImages-1236232120

ميتا تؤخر الرسائل المشفرة عبر فيسبوك و إنستغرام حتى عام 2023

937882d6-ba02-4509-a4fa-f141d4ac4539

علاج الألم المزمن سيصبح عبر تقنيات افتراضية

xbox1

مشكلات التثبيت بالنسبة لـ إكس بوكس تتلاشى

أخبار متعلقة
522509323-google-stadia-streamt-spiele-smartphones-laptops-oder-fernseher-X1DHAIVJoea

جوجل ستاديا تحتفل بعيد ميلادها الثاني

_117076391_nvidia

إنفيديا لديها منصة لبناء الصور الرمزية عبر الذكاء الاصطناعي

artificial_intelligence_journalism

الذكاء الاصطناعي يجعل الروبوتات تتعامل مع الأشياء

Google_Data_Studio

أهم مميزات استوديو جوجل للبيانات

جوجل-تطلق-أندرويد-12L-ميزات-وتغييرات-جديدة

جوجل تحسن أندرويد للشاشات الكبيرة عبر Android 12L

شركة-أدوبي-800x549

Project Morpheus من أدوبي تستخدم الذكاء الاصطناعي