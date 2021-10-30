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السبت، 30-10-2021 02:13 م

جوجل توسع وصول تقنية القماش الذكي Jacquard

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الوكيل الإخباري - أطلقت مجموعة المشاريع والتكنولوجيا المتقدمة في شركة جوجل مجموعة تطوير البرمجيات Jacquard، مما يسمح للمطورين بإضافة دعم لملحق القماش الذكي إلى تطبيقاتهم الخاصة.

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وتمثل Jacquard تقنية للقماش الذكي الحساس للمس، التي تم الكشف عنها لأول مرة في Google I/O في عام 2015، بحيث يمكن إرسال إشارات رقمية تتوافق مع لمساتك وحركاتك.

وتم تطويره بواسطة مجموعة المشاريع والتكنولوجيا المتقدمة في جوجل، التي طورت مستشعر Soli الموجود في Pixel 4 و Nest Hub.

وتتوفر Jacquard اليوم في السترات وحقائب الظهر وحتى أحذية كرة القدم. وبشكل عام، يتصل كل من هذه الملحقات بتطبيق Jacquard عبر أندرويد أو iOS، أو تطبيق مصاحب مخصص في حالة Adidas GMR.


ويكون هناك دائمًا أولئك الذين يرغبون في فعل المزيد مع منتجاتهم، وبالنسبة لأولئك المطورين، أصدرت الشركة مجموعة تطوير برامج Jacquard.


وبواسطة مجموعة تطوير برامج Jacquard، يمكن لمطوري أندرويد و iOS إنشاء تطبيقات يمكنها الاقتران بعلامة Jacquard المضمنة في أحد الملحقات القليلة الحالية، بما في ذلك:
حقيبة ظهر Saint Laurent Cit-e
سترة Levi’s Trucker
حقيبة الظهر Samsonite Konnect-i

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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