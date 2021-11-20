السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 02:40 م

جوجل توضح سبب بطء شحن تشكيلة بيكسل 6

شركة-جوجل


الوكيل الإخباري - ردت شركة جوجل على الادعاءات القائلة بأن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لا يشحنان بالسرعة التي توقعها البعض، مما يؤكد أن سرعات الشحن الخاصة بهما هي بديل متعمد من أجل عمر بطارية أفضل.

اضافة اعلان

 

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن موقع Android Authority الذي وجد أن الحد الأقصى لسحب الطاقة للهواتف كان نحو 22 واط، وهو أقل بكثير من 30 واط الذي يمكن لأحدث شاحن USB-C من جوجل توفيره تقنيًا.


وأكد متحدث باسم الشركة في أحد منشورات دعم المجتمع أن الحد الأقصى لسحب الطاقة في بيكسل 6 وبيكسل 6 برو هو 21 واط و 23 واط على التوالي عند استخدامه مع وحدة شحن USB-C بقوة 30 واط.

 

وأضاف أن سرعات الشحن تنخفض أيضًا مع امتلاء بطاريات الهواتف للحفاظ على طول عمرها. ويقول المتحدث الرسمي: يمكن تصميم البطارية للكثافة العالية الطاقة، أو للشحن السريع للطاقة، الأمر الذي يتطلب مقايضة السعة لتقليل تدهور البطارية.


وبعبارة أخرى، يمكن أن يوفر الهاتف عمرًا طويلاً للبطارية، أو شحنًا سريعًا. ولكن لا يمكنه القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. نتيجة لذلك أعطت جوجل الأولوية لإطالة عمر البطارية وصممت الهواتف لسحب قدر أقل من الطاقة عند الشحن.


وإذا كنت تستخدم شاحنًا قويًا، فلن يتم شحن أي من الهاتفين بسرعة خاصة

وتعمل الشركة على إبطاء الشحن بمجرد تجاوز 80 في المئة للحفاظ على عمر خلايا البطارية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
spotify-deal-page-467x316

سبوتيفاي يطرح ميزة لجميع مستمعي الأغاني في أنحاء العالم

43556-84703-000-lead-Wdigets-in

أفضل الأدوات المصغرة في iOS 15

Screen-Shot-2021-06-08-at-12.06.37

فحص كلمات المرور والتأكد من التسريبات في macOS Monterey

Back-Compat-Hero_JPG-1024x576

مايكروسوفت تحتفل بالذكرى 20 لإطلاق إكس بوكس

انستقرام

إنستغرام تفقد أحد تطبيقاتها

1

عطل جديد في منصتي فيسبوك وإنستغرام

أخبار متعلقة
1043170507_0_32_3072_1694_1000x541_80_0_0_7c7a858fc9d3b62bc8d59b1d565bc066

جوجل تطرح تحديثًا لأجهزة بيكسل 6 وبيكسل 6 برو

اعلانات-جوجل-2

إعلان جوجل يوجه المستخدمين إلى موقع تصيد احتيالي

يوتيوب-أرشيفية

يوتيوب ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

encyclopedia-شرح-كيفية-نشر-الصور-على-جوجل

جوجل تساعد الذين يعانون من صعوبات في الكلام

Google-Pixel-6-Pro-Now-Playing-Watermarked

جوجل تشرح سبب تباطؤ الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في بيكسل 6