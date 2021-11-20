جوجل توضح سبب بطء شحن تشكيلة بيكسل 6

الوكيل الإخباري - ردت شركة جوجل على الادعاءات القائلة بأن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لا يشحنان بالسرعة التي توقعها البعض، مما يؤكد أن سرعات الشحن الخاصة بهما هي بديل متعمد من أجل عمر بطارية أفضل.

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ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن موقع Android Authority الذي وجد أن الحد الأقصى لسحب الطاقة للهواتف كان نحو 22 واط، وهو أقل بكثير من 30 واط الذي يمكن لأحدث شاحن USB-C من جوجل توفيره تقنيًا.



وأكد متحدث باسم الشركة في أحد منشورات دعم المجتمع أن الحد الأقصى لسحب الطاقة في بيكسل 6 وبيكسل 6 برو هو 21 واط و 23 واط على التوالي عند استخدامه مع وحدة شحن USB-C بقوة 30 واط.

وأضاف أن سرعات الشحن تنخفض أيضًا مع امتلاء بطاريات الهواتف للحفاظ على طول عمرها. ويقول المتحدث الرسمي: يمكن تصميم البطارية للكثافة العالية الطاقة، أو للشحن السريع للطاقة، الأمر الذي يتطلب مقايضة السعة لتقليل تدهور البطارية.



وبعبارة أخرى، يمكن أن يوفر الهاتف عمرًا طويلاً للبطارية، أو شحنًا سريعًا. ولكن لا يمكنه القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. نتيجة لذلك أعطت جوجل الأولوية لإطالة عمر البطارية وصممت الهواتف لسحب قدر أقل من الطاقة عند الشحن.



وإذا كنت تستخدم شاحنًا قويًا، فلن يتم شحن أي من الهاتفين بسرعة خاصة

وتعمل الشركة على إبطاء الشحن بمجرد تجاوز 80 في المئة للحفاظ على عمر خلايا البطارية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية