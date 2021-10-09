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السبت، 09-10-2021 02:11 م

جوجل كروم يحاول إحياء RSS

مميزات_متصفح_كروم


الوكيل الإخباري - تتيح لك شركة جوجل الآن متابعة المواقع داخل متصفحها جوجل كروم للأجهزة المحمولة من خلال ميزة جديدة تساعدك في تتبع مواقعك المفضلة داخل المتصفح دون القلق من خدمة جهة خارجية مثل Feedly.

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وتوفر الميزة تأثير مماثل لمتابعة حساب عبر تويتر أو إنستغرام، باستثناء حصولك على تحديثات المحتوى من خلال المتصفح في صفحة علامة التبويب الجديدة.

وهذه الإمكانية متاحة على نطاق واسع لأي شخص يملك جهاز أندرويد يتضمن أحدث إصدار من المتصفح Chrome 94 الذي تم طرحه في متجر جوجل بلاي في نهاية شهر سبتمبر.

وقدمت جوجل القدرة في وقت سابق من هذا العام من خلال إصدار Canary التجريبي من المتصفح عبر أندرويد. وقال متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت إنها تخطط للعودة إلى عرض المحتوى من خلال خلاصات RSS حتى تتمكن من ملء قسم المتابعة المذكور أعلاه لمستخدميها.

 

وتظهر القدرة في القائمة الكاملة عبر الإصدار الثابت من المتصفح لنظام أندرويد. ولكن نظرًا لأنه لا يزال يتم طرحها، فقد تحتاج إلى تمكينها يدويًا.

 

ويجب عليك ضمن المتصفح لنظام أندرويد كتابة chrome://flags في شريط الروابط للكشف عن إعدادات المتصفح المخفية وبعد ذلك، ابحث عن خلاصة الويب وحدد الخيار التمكين لتشغيلها. وينصحك المتصفح بإعادة التشغيل.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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