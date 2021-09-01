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الأربعاء، 01-09-2021 01:15 م

جوجل كروم يسهل التنقل بين نتائج البحث

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن ثلاث تجارب جديدة متوفرة في أحدث إصدار تجريبي من متصفح جوجل كروم بهدف تسهيل العثور على الأشياء عبر الويب ومشاركة النص.

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وإذا كنت ترغب في الانتقال إلى الإصدار التجريبي من المتصفح لتجربة هذه الميزات، فيجب عليك تنزيله من خلال الرابط التالي لجهاز الحاسب أو من خلال الرابط التالي لجهاز أندرويد.

وكما هو الحال مع جميع الإصدارات التجريبية، يجب توخي الحذر، حيث قد لا تعمل الأشياء بشكل مثالي.

وتتيح لك إحدى التجارب الجديدة في المتصفح عبر نظام أندرويد رؤية بعض نتائج البحث أسفل شريط العناوين بعد الانتقال إلى الصفحة وذلك في محاولة لتسهيل التنقل من نتيجة بحث إلى أخرى.

 

وبالرغم من أنه لا يمكنك رؤية عناوين URL كاملة في هذا الشريط الإضافي، يبدو أنها قد تكون طريقة مفيدة للانتقال إلى موقع آخر دون الحاجة إلى الرجوع إلى نتائج البحث الكاملة.

ويمكنك تجربة هذه التجربة من خلال تشغيل علامة #continuous-search من خلال chrome://flags.

وتتيح لك ميزة أخرى في الاختبار إنشاء صورة مبسطة للنص عبر مواقع الويب، التي قد تكون مفيدة لتجميع النص الذي تريد مشاركته مع أصدقائك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه الميزة متاحة عبر الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد إذا قمت بتشغيل علامة #webnotes-stylize من خلال chrome://flags.

وتضيف ميزة جديدة أخرى بطاقات إلى صفحة علامة تبويب جديدة تسهل الرجوع إلى المواقع التي زرتها سابقًا بشرط تسجيل دخولهم إلى المتصفح.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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