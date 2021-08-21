جوجل ناقشت التعاون مع تينسنت ضد Epic Games

الوكيل الإخباري - قالت شركة Epic Games إن شركة جوجل حاولت استكشاف إمكانية شراء حصة شركة تينسنت في شركة صناعة الألعاب لمنعها من إطلاق لعبة فورتنايت عبر أندرويد من خلال تجاوز متجر Google Play.

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وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعتها Epic Games منذ عام ضد جوجل بأن الأخيرة كانت تدرك أن صانعة الألعاب تمثل تهديدًا لمتجر Google Play.



وتزعم Epic Games أن خطة تينسنت تم التخطيط لها في اجتماع عام 2018 للمديرين التنفيذيين لعملاقة البحث.

واقترح أحد كبار التنفيذيين في عملاقة البحث أن تفكر الشركة بالاتصال بشركة تينسنت، وهي شركة تمتلك حصة أقلية في Epic Games، إما لشراء أسهم Epic Games من تينسنت للحصول على مزيد من السيطرة على Epic Games، أو الانضمام مع تينسنت لشراء 100 في المئة من Epic Games.



واستحوذت تينسنت، وهي واحدة من أكبر مطوري وناشري الألعاب في العالم ولديها حصص في عدد كبير من الشركات، على حصة 40 في المئة في Epic Games في عام 2012. ويحتفظ تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، بالسيطرة على الشركة.



وظهرت خطة الاستحواذ المزعومة لأول مرة هذا الشهر عندما تم تقديم نسخة منقحة جزئيًا من الشكوى إلى المحكمة.



وقال متحدث باسم عملاقة البحث في بيان: كما ذكرنا سابقًا، فإن دعوى Epic Games القضائية لا أساس لها من الصحة وتسيء توصيف محادثاتنا التجارية. يوفر أندرويد المزيد من الخيارات للمطورين والمستهلكين.

وتكافح Epic Games شركتي جوجل وآبل بشأن العمولة التي تفرضها الشركات على المطورين في متاجر التطبيقات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



