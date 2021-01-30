السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 12:06 م

جوجل يتيح الترجمة الفورية دون الاتصال بالإنترنت لتطبيقها Google Lens

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الوكيل الإخباري _ تعمل شركة جوجل الأمريكية على طرح تحديثا مهما لمستخدمي تطبيق Google Lens ، حيث ستتيح ترجمة النصوص للغات المختلفة، على الفور دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك على جميع هواتف أندرويد ، وذلك بمجرد تلقي التحديث، والقيام بتحميله. 
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حيث يجب القيام بتحميل تحديث اللغة المطلوبة من خلال الضغط على جانب الشاشة على خانة "تحديد اللغة"، وسيؤدى الضغط عليها إلى تحميل حزمة اللغة المعنية للترجمات في وضع عدم الاتصال. 


ويؤدي التحديث إلى الترجمة التلقائية للنص المحدد بمجرد توجيه الكاميرا إليه، حيث لا توجد حاجة للضغط على الزر لالتقاط صورة ثابتة. 


ويتوفر تحديث الترجمة بلا اتصال في Google Lens على هواتف أندرويد ، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل  Play Store . 


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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