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الثلاثاء، 02-02-2021 04:51 م

جوجل يختبر ميزة ضفدع الطقس على الشاشات الذكية

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الوكيل الإخباري _ قدمت جوجل في الآونة الأخيرة لمستخدميها، ميزة ”ضفدع الطقس“ Weather Frog للحصول على معلومات الطقس، من خلال تطبيق جوجل على أندرويد، لكن في الساعات القليلة الماضية، يبدو أن هذه الميزة ستقفز إلى شاشات العرض الذكية أيضا .

ولاحظ موقع ”9to5Google“ أن عملاق التكنولوجيا يختبر خلفية جديدة ”إطار الصورة“ لشاشات المساعد الذكية التي تُظهر ضفدعا كرتونيا يستمتع بالطقس أو يتأقلم معه في الوقت الفعلي، والذي ينقل Weather Frog من شاشة الهاتف إلى الشاشات الذكية.

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وكانت الميزة في مرحلة الاختبار منذ سبتمبر الماضي، ويبدو أنه سيتم طرحها لمزيد من المستخدمين في الأسابيع الأخيرة.

كما شارك التقرير مقطع فيديو لشاشة التوقف الجديدة مع Weather Frog، والتي تتوافق دائما مع ظروف الطقس المعروضة، ويمكن باختيار تعيين هذه الميزة الجديدة، أن يرى المستخدمون الوقت في الزاوية اليسرى السفلية، وبجانبه حالة الطقس ودرجة الحرارة الحالية، بالإضافة إلى توقعات اليومين المقبلين.

يشار إلى أنه لم يتم طرح هذه الميزة رسميا لجميع المستخدمين، ولا يُعرف متى سيكون ذلك، وسيتمكن المستخدمون من رؤية الخيار الجديد عند التوجه إلى إعدادات الخلفية على الجهاز وتحديد خيار تغيير إطار الصورة.

 

المصدر : إرم نيوز 


 




 

 


 

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