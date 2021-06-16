جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن سبع ميزات جديدة لنظام أندرويد تقول إنها تساعد في تحسين إمكانية الوصول وتجعل اختصارات المساعد أكثر فائدة، من بين أشياء أخرى.

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وإليك الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها:

تشفير الرسائل من طرف إلى طرف:



أعلنت جوجل أن محادثات RCS المرسلة عبر تطبيق الرسائل يتم الآن تشفيرها من طرف إلى طرف، وتم طرح الميزة في الإصدار التجريبي في شهر نوفمبر الماضي، ولكن يبدو أن جوجل تطلقها الآن لكل من لديه حق الوصول إلى RCS.



تنبيهات أندرويد بشأن الزلازل:

تقول جوجل إن نظام الكشف عن الزلازل والإنذار عبر الهاتف يصل إلى تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويستخدم النظام هواتف أندرويد لإنشاء شبكة للكشف عن الزلازل تحذر الناس إذا كانوا في منطقة يحتمل أن تتأثر.

الرسائل المميزة بنجمة:

إذا تلقيت رسالة نصية تحتوي على معلومات مهمة وتريد أن تتمكن من العثور عليها بسرعة، فيمكنك تمييزها بنجمة، مما يضعها في الفئة المميزة بنجمة حتى لا تضطر إلى التمرير مرة أخرى خلال المحادثة للعثور عليها، وتقول جوجل إن الميزة يتم طرحها في تطبيق الرسائل خلال الأسابيع المقبلة.

توصيات Emoji Kitchen:

بدءًا من هذا الصيف، تقترح Gboard سياقًا ملصقات تم إنشاؤها في Emoji Kitchen، وهي أداة جوجل التي تتيح للمستخدمين إنشاء مزيج من اثنين من الرموز التعبيرية المختلفة.

ترقية اختصارات مساعد جوجل:

تتيح اختصارات مساعد جوجل للمستخدمين الانتقال إلى جزء معين من التطبيق، ولكن سيتمكن المطورون الآن من عرض معلومات المستخدمين في نموذج عنصر واجهة المستخدم مباشرة في المساعد.

الوصول الصوتي:

أصبح تطبيق الوصول الصوتي من Google، الذي يسمح للأشخاص بالتنقل في هواتفهم باستخدام أصواتهم، يتعرف على النظرات حتى يتمكن من معرفة ما إذا كان شخص ما يتحدث إلى هاتفه أو يتحدث إلى أشخاص آخرين.

المزيد من تخصيص Android Auto:

ويمكن لمستخدمي Android Auto استخدام هواتفهم لتخصيص مشغل التطبيق وإدارة الوضع المظلم يدويًا. وتضيف جوجل أيضًا القدرة على التمرير بسرعة إلى أعلى القائمة، ويحصل شريط التمرير على زر التنقل من الألف إلى الياء.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

