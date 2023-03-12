الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 12:43 م

جودة ويندوز تدفع غوغل للتخلص من أداة لمحاربة البرامج الخبيثة

czo3MjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxiYXdhYmhuZXdzLmNvbS9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy82ODUvMS82MDB4MzM4by84OTAucG5nIjs=


الوكيل الإخباري - تستعد غوغل لإيقاف ميزة تتيح لمستخدمي متصفح كروم على أنظمة ويندوز، التخلص من البرامج الخبيثة.

الميزة التي تحمل اسم "Chrome Cleanup Tool" وأطلقتها غوغل عام 2015، كانت تستعمل تطبيقاً مستقلاً في البداية، ثم حصل الدمج لاحقاً مع متصفح كروم، وأجرى أكثر من 80 مليون عملية تنظيف خلال 8 سنوات

اضافة اعلان

 

ومع ظهور أدوات جديدة يمكن أن تحمي المستخدمين والتحديات التي يواجهها نظام ويندوز، أصبح Chrome Cleanup Tool غير ذي جدوى، لذا قررت غوغل إزالة تطبيق التنظيف هذا مع إصدار نسخة كروم 111 المخصصة لنظام ويندوز هذا الأسبوع (ونظام ماك ولينكس على السواء).

 

وكتب جاسيكا باوا، مدير المنتج في فريق أمن كروم في غوغل، في منشور: "ابتداءً من كروم 111، لن يتمكن المستخدمون من طلب مسح أداة تنظيف كروم من خلال Safety Check أو اختيار 'إعادة تعيين الإعدادات والتنظيف' المعروض في chrome://settings على نظام ويندوز. كما سيزيل كروم المكون الذي يفحص أنظمة ويندوز بشكل دوري ويدعو المستخدمين لتنظيفها إذا وجدت أي شيء مشبوه".

 

ووفقاً لسياسة غوغل للبرامج غير المرغوب فيها، فإن معظم التطبيقات التي تندرج تحت هذه الفئة تتضمن سمات مثل التضليل أو إيهام المستخدمين بتثبيت التطبيق، وتأثيرها على نظام المستخدم بطرق غير متوقعة، وصعوبة إزالتها، وجمع أو إرسال معلومات خاصة دون علم المستخدم.

ولا يظن كثيرون أن إزالة أداة تنظيف كروم سيتم افتقادها، لاسيما مع انخفاض عدد الشكاوى حول البرامج غير المرغوب فيها على أجهزة ويندوز بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط عدد الشكاوى حوالي 3% من مجمل الشكاوي خلال العام الماضي.

 

كما تمت الإشارة إلى أن عدد الاكتشافات للبرامج غير المرغوب فيها على أنظمة ويندوز انخفض أيضاً، حيث لم يتم العثور إلا على 0.06% من عمليات مسح أداة تنظيف كروم التي قام بها المستخدمون في فبراير (شباط) على هذا النوع من البرامج.
وبدلاً من أداة كروم، يمكن لأي مستخدم اللجوء إلى عدد من التطبيقات والأدوات لحماية من البرامج الخبيثة. على سبيل المثال، تقدم Microsoft امتداد متصفح Defender Application Guard.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
360-Youtube-Ads-1288x724

يوتيوب تتخلص من نوع إعلانات مزعج

لاللاللاللاللا

تفاصيل حول الإصدار التجريبي iOS 16.4 الذي طرحته آبل لأجهزة آيفون

2023311157274573Z

احصل على نسخة 'غرامارلي' المدعمة بالذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة

slack-features

كيف تستخدم تطبيق Slack الذي يدعم ميزات ChatGPT؟

main_image640b5018b3aa7

آبل تطلق تطبيق الموسيقى الكلاسيكية

ت

عطل يضرب "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

أخبار متعلقة
2023-03-07T042305Z_1_LYNXMPEJ2604A_RTROPTP_4_META-AI-TOOLS-KH4-750x430

ميتا تعلن مواصلة إصدار أدوات الذكاء الصناعي رغم مزاعم تسريبها

يوتيوب-ميوزك-سيتيح-إنشاء-راديو-مخصص

تجربة راديو يوتيوب ميوزك تتيح إنشاء محطات مخصصة بالكامل

20220204175837383

كروم يطلق ميزة لتسريع الانترنت