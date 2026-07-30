الخميس 2026-07-30 10:28 ص

"جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل

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تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت "غوغل" عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في "Google Docs"، تتيح لمساعدها "Gemini" تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة داخل المستندات المشتركة، ما يساعد المستخدمين على متابعة النقاشات وفهم أبرز الملاحظات والقضايا التي لم تُحسم بعد.اضافة اعلان


ويمكن للميزة أيضًا تلخيص تعليقات شخص معين أو موضوع محدد، واقتراح ردود، وتقديم تعديلات على النص، والبحث عن ملفات مرتبطة داخل "Google Drive"، مع بقاء جميع التغييرات المقترحة خاضعة لموافقة المستخدم.

وبدأت غوغل طرح الميزة تدريجيًا للمشتركين في الخطط المؤهلة من "Google Workspace" و "Google AI، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتسهيل العمل التعاوني.
 
 


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