"جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل

ويمكن للميزة أيضًا تلخيص تعليقات شخص معين أو موضوع محدد، واقتراح ردود، وتقديم تعديلات على النص، والبحث عن ملفات مرتبطة داخل "Google Drive"، مع بقاء جميع التغييرات المقترحة خاضعة لموافقة المستخدم.
وبدأت غوغل طرح الميزة تدريجيًا للمشتركين في الخطط المؤهلة من "Google Workspace" و "Google AI، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتسهيل العمل التعاوني.
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