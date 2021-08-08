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الأحد، 08-08-2021 09:53 ص

حدد موقع منزلك في عصر الديناصورات عبر خريطة تفاعلية مذهلة

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الوكيل الاخباري - نشر موقع متخصص خريطة تفاعلية مذهلة تظهر التوزع الجغرافي لكوكب الأرض في عصر الديناصورات في عدة حقب زمنية قديمة جدا.

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ووفر الموقع من خلال الخريطة إمكانية البحث عن المكان الذي يعيش فيه الإنسان حالا، حيث يتم وضع اسم المدينة في خانة البحث.

وعند البحث تتحرك الخريطة بأبعادها المختلفة القديمة جدا وتحدد بدقة موقع المدينة بشكل دقيق لكن مع التوزع الجغرافي القديم لكوكب الأرض.

 



وصممت الأداة التفاعلية الفريدة على يد العالم الأمريكي إيان ويبستر، من كاليفورنيا، حيث تظهر تغير الأماكن ومواقع المدن والدول بسبب الانجراف القاري الذي حدث لكوكب الأرض.


واعتمد العالم في تصميم الموقع على النماذج الجيولوجية المعقدة مع استخدام برنامج متخصص في علوم الجيولوجيا يطلق عليه اسم (GPlates)، استطاع من خلاله إعادة تموضع الصفائح القارية بحالتها القديمة.


ويمكن الدخول والبحث عن موقع مدينتك من خلال الضغط على الرابط الخاص في الموقع (dinosaurpictures)، ووضع اسم مدينتك في خانة البحث في الجزء العلوي.

ويوفر الموقع إمكانية العودة إلى حقب زمنية مختلفة تصل إلى 750 مليون عام من وقتنا الحاضر، حيث تظهر اختلافات واضحة على كوكب الأرض.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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