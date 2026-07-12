حرب الذكاء الاصطناعي.. آبل تتهم أوبن إيه آي بسرقة أسرارها

وتأتي القضية بعد فترة من التعاون بين الشركتين، شملت دمج تقنيات شات جي بي تي في أجهزة آبل، قبل أن تتحول العلاقة إلى منافسة مع توسع أوبن إيه آي في تطوير أجهزة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتتهم آبل الشركة وموظفين سابقين بالاستفادة من معلومات مرتبطة بتصميم المنتجات وعمليات التصنيع وعلاقات الموردين، بينما تنفي أوبن إيه آي هذه الادعاءات، مؤكدة أن تطوير منتجاتها يعتمد على الابتكار الداخلي والتوظيف المشروع.
وتسلط القضية الضوء على صراع أكبر حول مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية الفكرية وانتقال الموظفين بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
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