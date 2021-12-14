حشرات البحر الصغيرة قد تسبب تيارات مائية في المحيطات

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة نشرها أكاديميون في جامعة ستانفورد الأمريكية أن «حشرات» صغيرة في البحار والمحيطات، تسمى «الأرتيميا» لديها القدرة عندما تتجمع تحت الماء على توليد تيارات قوية كالأعاصير.

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وقد نشرت وسائل الإعلام، أخيراً، مقطع فيديو صوره العلماء حول كيفية تشكل تلك التيارات بفعل حركة تلك الحشرات بأعداد كبيرة في وعاء بالمختبر.



وكان العلماء قد اكتشفوا بأن هناك قوة تحدث تحت الماء، فتبين أن تلك الكائنات الحية التي تتجه إلى سطح الماء في الظلام بعد أن تستريح في الأعماق السفلية للمحيط أثناء النهار.



ويعتقد الآن أن نتائج تلك الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية الأمريكية «نايتشور» ستقدم رؤى جديدة محتملة لتشكل التيارات البحرية.

وتعتبر حشرات «الارتيميا» والتي تُعرف بمسميات عديدة من بينها «الروبيان الملحي» أو «قردة البحر» أو «التنانين المائية»، من أصغر المخلوقات في المحيطات، بيد أنها بأعداد هائلة تحدث اضطراباً في المياه لا سيما وأن أعداداً تصل إلى تريليونات منها تهاجر كل يوم في المحيطات. ومن خلال صعودها إلى السطح في الليل والعودة إلى أعماق المحيط في النهار، لاحظ الباحثون من خلال تغيير الإضاءة في أحواض المياه المالحة في المختبر، بتقليد توالي الليل والنهار، تشكل تلك التيارات.





المصدر - البيان