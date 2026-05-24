حظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاماً في هذه الدولة

الوكيل الإخباري- تستعد ماليزيا لتطبيق قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، تقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.





وبموجب القواعد الجديدة، ستُلزم المنصات الكبرى مثل ميتا بلاتفورمز المالكة لـ فيسبوك وإنستغرام، إضافة إلى تيك توك ويوتيوب، بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.



ووفق اللوائح، لن يتمكن الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات جديدة داخل ماليزيا، بينما سيُطلب من المستخدمين الحاليين تأكيد أعمارهم عبر وثائق رسمية أو بطاقات هوية حكومية، مع منع أي مستخدم يفشل في اجتياز التحقق من الوصول إلى المنصات.



وقالت الحكومة الماليزية إن القرار يهدف إلى تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار والتفاعلات غير الآمنة، إلى جانب تعزيز أدوات الحماية والإبلاغ عن المحتوى المؤذي.



ويأتي القرار ضمن موجة عالمية متزايدة لتقييد استخدام القُصّر لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، فيما تدرس دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإسبانيا إجراءات مماثلة.





