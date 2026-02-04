حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

11:30 ص

الوكيل الإخباري- نفذت مصر، اليوم الأربعاء، قرار حظر لعبة "روبلوكس" بعد إعلان نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عصام الأمير، صدور قرار رسمي بحجب اللعبة داخل البلاد.





وجاء الإعلان خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ عُقدت الأحد الماضي، ضمن مناقشات موسعة حول آليات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأثار القرار موجة واسعة من التفاعل، غلب عليها الترحيب، إذ اعتبره كثير من المغردين خطوة ضرورية لحماية النشء، بينما ذهب آخرون إلى وصف لعبة "روبلوكس" بأنها "من أخطر الألعاب على عقول الأطفال".

