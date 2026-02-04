حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

وجاء الإعلان خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ عُقدت الأحد الماضي، ضمن مناقشات موسعة حول آليات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار القرار موجة واسعة من التفاعل، غلب عليها الترحيب، إذ اعتبره كثير من المغردين خطوة ضرورية لحماية النشء، بينما ذهب آخرون إلى وصف لعبة "روبلوكس" بأنها "من أخطر الألعاب على عقول الأطفال".
