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الثلاثاء، 08-12-2020 12:54 م

حظر 104 من تطبيقات الهواتف في الصين

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الوكيل الاخباري - أزالت الصين 104 تطبيقات بما في ذلك تطبيق شركة السفر الأمريكية "تريب أدفايزور" من متاجر التطبيقات في البلاد، في إطار حملة جديدة لتطهير متاجر التطبيقات التي ترى أنها تنشر محتوى متعلقا بالمقامرة والعنف.

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قالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان لها على موقعها على الإنترنت، الثلاثاء، إن التطبيقات انتهكت واحدا أو أكثر من قوانين الإنترنت الثلاثة، دون تقديم تفاصيل عن كل تطبيق.


ولم يتم الرد على مكالمات "رويترز" إلى مكتب تريب أدفايزور في بكين لطلب التعليق.


وقالت الهيئة إنها بدأت الحملة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على رد فعل قوي من عامة الناس على المحتوى الذي يعتبر مسيئا.


وقالت إنها ستواصل تنظيم التطبيقات وإزالة تلك التي تنتهك القانون في الوقت المناسب.


وتنظم الصين بشدة فضاءها السيبراني والعقوبات على التجاوزات ليست غير شائعة، بغض النظر عما إذا كان التطبيق يتم تشغيله من قبل شركة محلية أو أجنبية.

 

سبوتنيك

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