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الإثنين، 27-05-2024 04:03 م

حكم على شركة ميكرون بدفع 445 مليون دولار في نزاع على براءات اختراع

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الوكيل الإخباري - أمرت هيئة محلفين أميركية يوم الخميس، شركة ميكرون تكنولوجي المصنعة للرقائق بدفع بمبلغ 445 مليون دولار، لشركة نتليست لتكنولوجيا الذاكرة كتعويضات لانتهاكها حقوق براءات اختراع في تكنولوجيا وحدات الذاكرة للحوسبة عالية الأداء.

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واتفق المحلفون في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية في ولاية تكساس مع "نتليست" بأن منتجات ذاكرة أشباه الموصلات الخاصة بشركة ميكرون تنتهك براءتي اختراع لشركة Netlist تتعلقان بتكنولوجيا تحسين سعة وأداء وحدات الذاكرة.

كما خلصت هيئة المحلفين إلى أن "ميكرون" انتهكت براءات الاختراع عن عمد، مما قد يدفع القاضي إلى مضاعفة التعويضات إلى ثلاثة أضعاف.


لم يرد ممثلو "ميكرون" على الفور على طلب وكالة رويترز التعليق على الحكم.

 

وقال جايسون شيزبي، محامي "نتليست"، في بيان: "نحن ممتنون لخدمة هيئة المحلفين واعترافهم بأهمية ابتكارات "نتليست"".


فازت "نتليست" بحكم بقيمة 303 ملايين دولار ضد شركة سامسونغ في نفس المحكمة العام الماضي في نزاع متعلق ببراءات اختراع الذاكرة الحاسوبية عالية الأداء.


وقد ارتفع سعر سهم "ميكرون"، التي تتخذ من بويز بولاية أيداهو مقرًا لها، هذا العام بناءً على الطلب على رقائقها التي تستخدم في تشغيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد قامت "نتليست"، التي تتخذ من إيرفين بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، بمقاضاة "ميكرون" في عام 2022، مدعية أن ثلاثة من خطوط وحدات ذاكرة أشباه الموصلات الخاصة بها تنتهك براءات اختراع خاصة بها.


وقد نفت "ميكرون" هذه الادعاءات وقدمت العديد من الدفوع، بما في ذلك الحجج بأن البراءات كانت غير صالحة.

وقد ألغت محكمة تابعة لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية إحدى براءات الاختراع المتنازع عليها في أبريل، مما قد يؤدي في النهاية إلى تقليل حجم الحكم.

 

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