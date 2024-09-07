حل مشكلة الآلاف.. إليك كيفية استخدام خرائط آبل دون الاتصال بالإنترنت

وتظهر أهمية هذه الوظيفة في المناطق التي لا يتوفر بها اتصال ثابت بالإنترنت أو عند السفر إلى الخارج. ولكي يتمكن المستخدم من استخدام هذه الوظيفة، يجب عليه التحقق من وجود مساحة تخزين كافية على هاتفه الذكي آبل آيفون.
وفي البداية، يتعين على المستخدم فتح تطبيق خرائط آبل والنقر على الأيقونة الشخصية الموجودة على يمين نطاق البحث. ثم في القائمة، يتم تحديد بند "الخرائط دون اتصال بالإنترنت"، ثم النقر على "تنزيل – تنزيل الخريطة الجديدة". عندئذ، يتم إدخال اسم المدينة المطلوب تنزيل خرائطها.
بعد عملية البحث، يظهر مربع الاختيار على الخريطة، ويمكن رسم هذا المربع بالمساحة المطلوبة لتحديد قسم الخريطة. وأشارت بوابة التقنيات الألمانية إلى أنه في حالة تحديد مساحة كبيرة للغاية، فإن مربع التحديد سينتقل تلقائيًا إلى الحد الأقصى المسموح به والبالغ 8 غيغابايت. وعند النقر على "تحميل"، سيبدأ تنزيل مقطع الخريطة، والتي ستقوم آبل بتسميتها تلقائيًا.
خيارات مفيدة
وهناك العديد من الخيارات المفيدة في قائمة الخرائط دون اتصال بالإنترنت، حيث يمكن للمستخدم تفعيل وتحديد عملية التحديث التلقائي للخرائط، بحيث تتم عملية التحديث أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي فقط، وذلك لتوفير البيانات أثناء الاتصال بشبكة الجوال. كما يمكن ضبط تطبيق الخرائط بحيث يتم الاقتصار على استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت فقط.
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