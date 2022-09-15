حل مشكلة الشاشة البيضاء على جهاز آيفون 14 برو ماكس

الوكيل الإخباري - واجه بعض مستخدمي جهاز آيفون 14 برو ماكس مشكلة الشاشة البيضاء بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقه مما جعل الكثيرين يشعرون بالإحباط، إلا أن شركة آبل أعلنت عن مجموعة من الطرق المباشرة لإصلاح هذه المشكلة دون استخدام أي معدات أو خبرة تقنية.



فيما يلي طرق حل مشكلة الشاشة البيضاء في جهاز آيفون 14 برو ماكس، وفق ما أورد موقع “هوك دايف” الإلكتروني:



إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع

يُطلق على إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع أيضاً، إعادة تشغيل الطاقة. في كثير من الأحيان، يؤدي هذا إلى حل مجموعة متنوعة من المشكلات التي لا تستطيع إعادة التشغيل حلها.

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تكبير الشاشة

تنصح آبل بالتحقق من تكبير الشاشة في محاولة لحل مشكلة الشاشة البيضاء على جهاز آيفون 14 برو ماكس. وبحسب الخبراء فإن شيئاً ما يمكن أن يؤدي إلى تكبير الشاشة ليصبح كل ما تراه أبيض. لتصحيح الوضع، يرجى القيام بما يلي:



لإعادة مستوى التكبير/ التصغير على جهاز آيفون 14 إلى الوضع الطبيعي، انقر نقراً مزدوجاً على الشاشة بثلاثة أصابع.

في هذه المرحلة، يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل ميزة التكبير/ التصغير: بدءاً من الإعدادات، حدد إمكانية الوصول، ثم حدد تكبير/ تصغير.



تقليل السطوع يدوياً

قد يكون هذا مفيداً في بعض المواقف. تعمل ميزة السطوع التلقائي على ضبط سطوع الشاشة بناءً على مستوى الإضاءة المحيطة. إذا حدث خطأ ما، يمكنك الحصول على شاشة بيضاء فارغة.



الإعدادات> إمكانية الوصول> العرض وحجم النص هو المكان الذي ستجد فيه خيار تعطيل السطوع التلقائي. قم بالتبديل إلى الوضع الآمن

خدمة عملاء آبل

إذا لم يساعدك شيء آخر، فاتصل بخدمة علماء آبل أو تفضل بزيارة متجر آبل المحلي للحصول على الدعم الفني لجهاز آي فون الخاص بك.

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