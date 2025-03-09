حل مشكلة توقف بعض الأزرار في لوحة المفاتيح عن العمل

1 - تحقق من الاتصال بالكيبورد
لوحة مفاتيح سلكية: تأكد من أن الكابل موصول بشكل جيد في منفذ USB. جرب استخدام منفذ آخر.
لوحة مفاتيح لاسلكية: تأكد من أن البطاريات مشحونة أو تم استبدالها. تحقق من أن جهاز الاستقبال (USB dongle) موصول بشكل جيد.
أحيانًا قد يكون سبب المشكلة خللًا بسيطًا في النظام. حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالنظام.
اذهب إلى "إدارة الأجهزة" في ويندوز أو "إعدادات النظام" في الماك.
تحقق من حالة تعريف الكيبورد. إذا كان هناك تحديث متاح، قم بتثبيته.
جرب أيضًا إلغاء تثبيت التعريف ثم إعادة تشغيل الجهاز ليتم تثبيته تلقائيًا.
تراكم الأوساخ والغبار تحت الأزرار قد يمنعها من العمل بشكل صحيح. استخدم هواء مضغوط لتنظيف الفراغات بين الأزرار أو قطعة قماش ناعمة لمسح الكيبورد بلطف.
إذا استمرت المشكلة، استخدم أدوات فحص الأعطال مثل "Microsoft Troubleshooter" في ويندوز أو أدوات مشابهة في أنظمة التشغيل الأخرى لفحص الأعطال وتحليلها.
6 - اختبار الكيبورد على جهاز آخر
لتحديد ما إذا كانت المشكلة في الكيبورد أو الكمبيوتر، جرب توصيل الكيبورد بجهاز آخر. إذا استمرت المشكلة، قد تكون المشكلة في الكيبورد نفسه.
تأكد من أن إعدادات لغة لوحة المفاتيح صحيحة. تغيير اللغة قد يؤدي إلى تغيير توزيع الأزرار.
8 - استبدال الكيبورد
إذا جربت كل الحلول ولم تنجح، قد تكون المشكلة في الكيبورد نفسه. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى استبداله إذا كان قديمًا أو تعرض للتلف.
عربي بوست
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