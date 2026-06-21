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حل مشكلة فقدان المعلومات في المحادثات الطويلة مع ChatGPT

sc
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والدراسة، يواجه المستخدمون مشكلة فقدان بعض تفاصيل المحادثات الطويلة بسبب ما يُعرف بـ"نافذة السياق".

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وهي الحد الذي يحدد كمية المعلومات التي يستطيع النموذج الاحتفاظ بها ومعالجتها في الوقت نفسه.


ويؤدي استمرار المحادثة لفترة طويلة إلى خروج المعلومات القديمة تدريجياً من الذاكرة، أو تلخيصها تلقائياً داخل النظام، ما قد يسبب فقدان بعض التفاصيل أو تجاهلها.


ويقترح الخبر حلّاً عملياً يتمثل في طلب "ملخص تسليم" قبل بدء محادثة جديدة، يتضمن الهدف الأساسي للنقاش، وأهم القرارات، والمعلومات الحساسة، والخطوة التالية المطلوبة. ثم يتم استخدام هذا الملخص لبدء محادثة جديدة دون فقدان السياق.


ويُعد هذا الأسلوب أكثر دقة من الملخص العام، ويساعد على الحفاظ على المعلومات الأساسية وتقليل فقدان السياق وتحسين كفاءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

 
 


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