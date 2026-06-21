حل مشكلة فقدان المعلومات في المحادثات الطويلة مع ChatGPT

ويؤدي استمرار المحادثة لفترة طويلة إلى خروج المعلومات القديمة تدريجياً من الذاكرة، أو تلخيصها تلقائياً داخل النظام، ما قد يسبب فقدان بعض التفاصيل أو تجاهلها.
ويقترح الخبر حلّاً عملياً يتمثل في طلب "ملخص تسليم" قبل بدء محادثة جديدة، يتضمن الهدف الأساسي للنقاش، وأهم القرارات، والمعلومات الحساسة، والخطوة التالية المطلوبة. ثم يتم استخدام هذا الملخص لبدء محادثة جديدة دون فقدان السياق.
ويُعد هذا الأسلوب أكثر دقة من الملخص العام، ويساعد على الحفاظ على المعلومات الأساسية وتقليل فقدان السياق وتحسين كفاءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
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