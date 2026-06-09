حماية أكبر للمستخدمين.. واتساب يواجه الاحتيال الرقمي

الوكيل الإخباري- يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة باسم “Scam Alert” تهدف إلى رصد رسائل الاحتيال والتنبيه إليها قبل تفاعل المستخدم معها، في ظل تزايد محاولات الاحتيال عبر تطبيقات المراسلة.

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وتعتمد الميزة على تحليل الرسائل داخل جهاز المستخدم نفسه دون إرسال المحتوى إلى خوادم الشركة، ما يحافظ على التشفير التام بين الطرفين وخصوصية المحادثات.



وعند اكتشاف رسالة مشبوهة من جهة غير معروفة، يظهر تنبيه فوري يحذّر المستخدم من احتمال وجود احتيال، مع إمكانية حظر المرسل أو الإبلاغ عنه.