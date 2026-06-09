حماية أكبر للمستخدمين.. واتساب يواجه الاحتيال الرقمي

وتعتمد الميزة على تحليل الرسائل داخل جهاز المستخدم نفسه دون إرسال المحتوى إلى خوادم الشركة، ما يحافظ على التشفير التام بين الطرفين وخصوصية المحادثات.
وعند اكتشاف رسالة مشبوهة من جهة غير معروفة، يظهر تنبيه فوري يحذّر المستخدم من احتمال وجود احتيال، مع إمكانية حظر المرسل أو الإبلاغ عنه.
وتشير التقارير إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير في النسخ التجريبية، دون تحديد موعد رسمي لإطلاقها، وسط توقعات بطرحها في تحديثات مستقبلية لتعزيز الأمان الرقمي.
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