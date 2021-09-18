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السبت، 18-09-2021 02:10 م

حملة أمازون ضد المراجعات المزيفة مستمرة في الصين

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الوكيل الإخباري - حظرت شركة أمازون بشكل دائم أكثر من 600 علامة تجارية صينية عبر 3000 حساب بائع مختلف.

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وتقول الشركة إن هذه هي الحصيلة الكبرى بعد خمسة أشهر من حملتها العالمية، وتم حظر هذه العلامات التجارية عن قصد، بشكل متكرر وبشكل كبير، لانتهاكها سياسات الشركة، خاصة تلك المتعلقة بإساءة استخدام المراجعة.

في حين أن الممارسات المشكوك فيها مثل الدفع مقابل المراجعات الإيجابية غالبًا ما تمر دون رادع عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية. أطلقت أمازون حملة تنظيف واسعة النطاق في شهر مايو استهدفت مثل هذه الأنشطة.

وأثرت هذه الحملة الصارمة على عشرات الآلاف من التجار الصينيين ومع ذلك، ظلت أمازون ثابتة في حملتها لمعاقبة انتهاكات مراجعة المنتجات كوسيلة لحماية حقوق المستهلكين.

وقال متحدث باسم الشركة: يعتمد العملاء على دقة وصحة مراجعات المنتجات لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة ولدينا سياسات واضحة لكل من المراجعين وشركاء البيع التي تحظر إساءة استخدام ميزات مجتمعنا. نحن نعلق ونحظر ونتخذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين ينتهكون هذه السياسات، أينما كانوا في العالم.

 

وأضاف: تواصل الشركة تحسين اكتشاف إساءة الاستخدام واتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة. بما في ذلك أولئك الذين ينخرطون عن عمد في انتهاكات متعددة ومتكررة للسياسة مثل إساءة استخدام المراجعة.

وأصابت حملة أمازون بعضًا من أكبر العلامات التجارية الصينية عبر منصتها، بما في ذلك Aukey و Mpow و Youkeshu.


وقالت Youkeshu إن 20 مليون دولار أمريكي من أموالها تم تجميدها من قبل شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة.


ودفعت الحملة بعض التجار الصينيين إلى البدء بالاستثمار أكثر في منصات البيع بالتجزئة الدولية الأخرى مثل eBay و AliExpress.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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