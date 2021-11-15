حواسيب IBM في 1981

الوكيل الإخباري - تطورت المنتجات التقنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن الوضع لم يكن كذلك منذ 40 عامًا. وذلك حيث إن المنتجات التقنية لم تكن بهذا التطور أو بهذا الانتشار، وتحديدًا الحواسيب الشخصية. ولا شك في أن اسم شركة IBM يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحواسيب.





اضافة اعلان

وذلك حيث إنه ومنذ 40 عامًا وتحديدًا في عام 1981 أطلقت شركة IBM حاسبها الشخصي الأول. وقد عرف هذا الحاسب باسم IBM PC (Model 5150). وقد حقق هذا الجهاز مبيعات ممتازة، وقد وضع أسس ومعايير عديدة تستخدم حتى يومنا الحالي.





وكان يمكن لأي شخص أن يشتري حاسبه الجديد من المتاجر المحلية، ولعل من أبرزها في هذه الأوقات متجر ComputerLand، كما أن IBM كانت تقدم حاسبها الشخصي بمواصفات متنوعة يمكن للمستخدم أن يختار فيما بينها.



ووفرت الشركة في هذه الأوقات عددًا كبيرًا من الإكسسوارات والأدوات بما في ذلك قارئ الأقراص المرنة، ودعم الرسومات الملونة، وحتى أذرعة التحكم في الألعاب. وكان الحاسب الشخصي يأتي مع معالج واحد لجميع الإصدارات، وهو Intel 8088 بتردد 4.77 ميجاهرتز.

ووفرت الشركة في هذه الأوقات عددًا كبيرًا من الإكسسوارات والأدوات بما في ذلك قارئ الأقراص المرنة، ودعم الرسومات الملونة، وحتى أذرعة التحكم في الألعاب. وكان الحاسب الشخصي يأتي مع معالج واحد لجميع الإصدارات، وهو Intel 8088 بتردد 4.77 ميجاهرتز.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية