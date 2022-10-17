حيلة بسيطة تكشف التطبيقات التي تتجسس على هاتف آيفون

الوكيل الإخباري-يمكن لهاتف آيفون الكشف بالضبط عن كيفية استخدام التطبيقات لمعلوماتك الأكثر خصوصية.



وتسلط حيلة ذكية على هاتف آيفون لم تكن متوفرة إلا منذ العام الماضي الضوء على مخاطر المشاركة الزائدة للمعلومات. ويطلق على هذه الميزة "تقرير خصوصية التطبيقات" وهي مخفية في إعدادات الخصوصية الخاصة بجهاز آيفون.



وأوضحت شركة آبل أن "تقرير خصوصية التطبيقات يساعد على إطلاعك على الطرق التي تستخدم بها التطبيقات أذونات الخصوصية التي منحتها لها بالإضافة إلى نشاط الشبكة"، وهو متاح فقط على نظام التشغيل iOS 15.2 أو أحدث، لذا تأكد من تحديث النظام بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج، ثم ابحث عن التقرير بالانتقال إلى الإعدادات> الخصوصية> تقرير خصوصية التطبيق.

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وستحتاج إلى تشغيل تقرير خصوصية التطبيق، وعند هذه النقطة سيبدأ في جمع معلومات حول كيفية استخدام التطبيقات لبياناتك الخاصة. وقالت شركة آبل "يبدأ تقرير خصوصية التطبيق في جمع المعلومات فقط بعد تشغيله، لذلك قد يستغرق ظهور التفاصيل بعض الوقت".



وأضافت آبل "سترى المزيد من المعلومات بينما تستمر في استخدام التطبيقات على جهازك. ويتم تشفير البيانات الموجودة في تقرير خصوصية التطبيق وتخزينها على جهازك فقط. ويمكنك إيقاف تشغيله في أي وقت باستخدام نفس العملية، وسيؤدي إيقاف تشغيله إلى مسح البيانات من جهازك".



ماذا يوجد في تقرير خصوصية تطبيقات آيفون؟



هناك مجالان رئيسيان يركز عليهما التقرير:

الأول هو Data & Sensor Access الذي يراقب وقت وصول أحد التطبيقات إلى البيانات الحساسة للخصوصية أو أجهزة استشعار الجهاز في الأسبوع الماضي. وقد يتضمن ذلك تفاصيل حول وصول تطبيق إلى موقعك والصور والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والمزيد.



التركيز الثاني هو نشاط الشبكة. وسيتضمن ذلك معلومات حول المجالات التي اتصلت بها التطبيقات أو مواقع الويب التي زرتها داخل التطبيقات. وأوضحت شركة آبل أن المجال هو اسم موقع الويب الذي يسمح بإيجاده على الإنترنت. وتساعد هذه المعلومات أيضاً في توفير إمكانية الرؤية في المجالات التي قد تجمع بيانات عنك عبر تطبيقات ومواقع ويب مختلفة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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