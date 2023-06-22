الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

السعودية تؤكد رفضها واستنكارها لاعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن

تعرف على الحالة الجوية في الأردن خلال عيد الأضحى

هيئة الأسرى: الاحتلال ما زال يحتجز 11 جثمانا لشهداء

البلقاء التطبيقية تعلن مواعيد الامتحان الشامل وبدء التسجيل للدورة الصيفية 2023

الحبس لشهرين وغرامة 500 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفة في المواقع الاثرية

ضبط بئر مخالف واعتداءات ضخمة في منطقة وادي السير

الخميس، 22-06-2023 10:26 ص

حيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة في آيفون

200502


الوكيل الإخباري - مع إرسال المزيد من الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، أصبح من السهل جداً نفاد مساحة التخزين على جهاز آيفون.

ولحسن الحظ فإن حيلة رائعة لتحرير مساحة كبيرة على جهازك من خلال تغيير إعدادت الرسائل. 


بشكل افتراضي، يخزن جهاز آيفون كل رسالة ترسلها وتستقبلها إلى الأبد. في حين أن هذا مفيد إذا كنت ترغب في العودة وقراءة المحادثات منذ سنوات، يمكن أن تتراكم هذه الرسائل أيضاً بمرور الوقت وتؤدي إلى امتلاء مساحة التخزين لديك. 
فيما يلي طريقة تحرير مساحة تخزين على جهازك، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية: 


- قم بإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك وافتح تطبيق "الإعدادات"، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى حيث تظهر عبارة "الرسائل".


- إضغط على الأيقونة، ثم توجه إلى "سجل الرسائل".


- هنا سترى خياراً يقول "الاحتفاظ بالرسائل". إضغط عليه، وسيكون لديك خيار الاحتفاظ بالرسائل لمدة عام أو 30 يوماً أو إلى الأبد.

اضافة اعلان

 

- اختر ما يناسبك. الآن، ستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة. إضغط على "حذف" وستستعيد بعض المساحة الخالية. 


إذا كنت تريد التحقق من مقدار المساحة المتوفرة لديك الآن على جهاز آيفون الخاص بك، فافتح تطبيق الإعدادات مرة أخرى ثم أنقر فوق عام ثم تخزين آيفون.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f310e194236041c4549e9ae

تطبيقان خبيثان على هواتف اندرويد

تحميل-برنامج-snaptube-850x492

كل المعلومات! برنامج تنزيل الفيديوهات والاغاني Snaptube

الأردن-أول-دولة-في-العالم-توظف-روبوتا-في-واتساب-وماسنجر

واتساب وغوغل يعالجان خللا في لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد

648c61174c59b7158002e609

غوغل Maps تعرض معالم سياحية جديدة بـ 'الرؤية الغامرة'

Doc-P-1079349-638228542732262753

طريقة تفعيل ميزة آيفون الجديدة لحماية العيون

image (2)

واتساب يطلق خدمة جديدة طال انتظارها

أخبار متعلقة
Doc-P-1079349-638228542732262753

طريقة تفعيل ميزة آيفون الجديدة لحماية العيون

ةتتةتة

جوجل تطلق خدمة مذهلة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي