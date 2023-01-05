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الخميس، 05-01-2023 12:06 م

حيلة على آيفون من غوغل تجنبك الإحراج

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الوكيل الإخباري - زودت غوغل جهاز آيفون بخدعة ذكية لدرء المتلصصين، ويمكن أن تحمي المستخدمين من إحراج كبير وتمنع أعين المتطفلين من رؤية شيء لا ينبغي عليهم رؤيته.

الميزة متاحة مجاناً لأي شخص يستخدم غوغل كروم على آيفون، وتتيح القدرة على قفل علامات تبويب التصفح المتخفي على غوغل كروم. وعندما تكون علامة التبويب في وضع التصفح المتخفي في غوغل كروم، فهذا يعني أن المتصفح لن يتذكر نشاطك على المتصفح. لذلك إذا كنت تبحث عن أفكار هدايا، أو تخطط لحفلة مفاجئة أو تبحث عن مشكلة طبية حساسة، فلن يتم تسجيلها في سجل متصفحك.

بالطبع، قد ترغب أحياناً في ترك علامات التبويب هذه مفتوحة، دون المخاطرة برؤية شخص آخر لما تفعله. هذا مهم جداً إذا كان بإمكان الأشخاص الآخرين الوصول إلى جهاز آيفون الخاص بك في بعض الأحيان. ولحسن الحظ، من الممكن قفل علامات تبويب التصفح المتخفي هذه على كروم. وهذا يعني أن أي شخص يحاول عرض إحدى علامات تبويب التصفح المتخفي سيتعين عليه إلغاء قفلها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور.

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كيفية قفل علامات تبويب التصفح المتخفي على غوغل كروم لنظام iOS
توضح غوغل "يمكن لأي شخص يستخدم جهازك الوصول إلى علامات تبويب التصفح المتخفي التي تتركها مفتوحة. لترك علامات تبويب التصفح المتخفي مفتوحة والحفاظ على خصوصيتها، يمكنك قفل علامات تبويب التصفح المتخفي".

أولاً، تأكد من تشغيل أحدث إصدار من iOS في الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

ثم تحقق من متجر تطبيقات آبل لتحديث غوغل كروم إلى أحدث إصدار.

افتح الآن جهاز آيفون وافتح غوغل كروم.

ثم اضغط على المزيد (ثلاث نقاط) وانتقل إلى الإعدادات (عجلة مسننة).

اضغط على الخصوصية والأمان، ثم قم بتشغيل قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند إغلاق كروم.

سيؤدي هذا إلى قفل جميع علامات تبويب التصفح المتخفي تلقائياً عندما تغادر تطبيق كروم.

 

 

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