حيلة على واتساب تمنحك ميزات سرية

الوكيل الإخباري - أصبح مستخدمو واتساب على دراية بخدعة سريعة وسهلة تتيح لهم الوصول إلى أحدث ميزات التطبيق قبل أي شخص آخر.

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الحيلة بسيطة وتنطوي فقط على التسجيل لتكون أحد مختبري واتساب التجريبي، حيث تقوم واتساب باستمرار بتحديث التطبيق بميزات جديدة ومحسنة. ولكن قبل أن تصل الأدوات الجديدة إلى الجماهير، يتم طرحها على نسبة صغيرة من قاعدة المستخدمين، تسمى "مختبرو الإصدار التجريبي" ، الذين يختبرون الميزات ويقدمون التعليقات قبل طرحها للجمهور.



على سبيل المثال، كان مستخدمو الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب أول من جرب ميزة الإيقاف المؤقت للملاحظات الصوتية في مارس (آذار)، قبل أشهر من طرحها للجميع. وتعني الميزة، المتوفرة الآن لمعظم المستخدمين، أنه يمكنك استئناف التسجيل قبل أن تقرر إرسال الرسالة الصوتية إلى المستلم.

وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن وظيفة أخرى متعلقة بالملاحظات الصوتية في الاختبار التجريبي، والتي، إذا تم إصدارها، ستسمح للمستخدمين بإضافة دعم للملاحظات الصوتية لتحديث حالة التطبيق.



هذه مرحلة مهمة جدًا في أي تحديث جديد للتطبيق لأنها تتيح للمطورين اختبار الميزات الجديدة دون التأثير على الكثير من المستخدمين.



ومع ذلك، يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الميزات السرية بمجرد أن يصبح هو نفسه مختبِرًا تجريبيًا للتطبيق.



كيف تصبح مختبري للإصدار التجريبي؟

يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي الانضمام إلى واتساب بيتا وتلقي التحديثات الجديدة على أجهزته للاختبار.



لتصبح مختبِرًا تجريبيًا، افتح متصفح ويب على هاتف أندرويد الذكي وتوجه إلى

play.google.com/apps/testing/com.whatsapp في صفحة اختبار تطبيق واتساب بيتا، انقر على الزر

BECOME A TESTER وستصبح جزءًا من مجتمع مُختبري الإصدارات التجريبية لواتساب.

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