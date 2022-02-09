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الأربعاء، 09-02-2022 04:29 م

حيلة لتنظيم تطبيقات آي فون في ثوان

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الوكيل الإخباري - يتميز نظام iOS بطريقة سريعة وسهلة لتنظيم تطبيقات آي فون.

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فيما يلي طريقة تنظيم تطبيقات آي فون على الشاشة الرئيسية بسرعة، وفق موقع "تومز غايد". 

 

1. النقر دون انقطاع فوق تطبيق على الشاشة الرئيسية وتحريك الإصبع  حتى تهتز كل رموز التطبيقات.

2. الاستمرار في الضغط، وتحديد التطبيقات المطلوبة بإصبع آخر.

3. مع الاستمرار في الضغط بالإصبع، واستخدام آخر لتمرير التطبيقات على الشاشة الرئيسية ثم الضغط على "تم".

 

 

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